Оновлено список країн "червоної" і "зеленої" зон: Україна – на межі

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало оновлений список країн "червоної" і "зеленої" зон з огляду на пандемію коронавірусу (COVID-19).

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я, в список увійшли держави-члени Всесвітньої організації охорони здоров'я.

У "червону" зону віднесено країни, в яких показник захворюваності COVID-19 перевищив 90 випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

При цьому Україна опинилася на межі "зеленої" зони з показником у 88,1 випадків.

Знову в "зелену" зону повернулася Румунія (85,8 випадків). Тепер серед сусідів України "червона" тільки Молдова (152,4 випадки).

Серед курортних країн залишилися "зеленими" Албанія, Словенія, Єгипет, Туреччина і Болгарія. Чорногорія і Хорватія, як і раніше, в "червоному" списку.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада Євросоюзу 7 серпня оновила список третіх країн, з якими рекомендується відкрити кордони.