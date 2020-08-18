Правильно произносить название страны "Беларусь" мы научились, теперь давайте поговорим о том, как правильно говорить "Батька".

Ответ - никак.

Никто и никогда в Беларуси его так не называл. Это слово появилось - внимание - на российском телевидении в сюжете какого-то корреспондента, который его так назвал что-то типа по аналогии с Ельциным, сейчас точно не помню уже. Мол, Ельцин царь всея России, а Лукашенко - Батька для всех беларусов. И в России, с ее страданиями по пломбиру и сильной руке, это прижилось на ура. А в Беларуси - нет. Ну, согласитесь, странно представить взрослого человека, который на полном серьезе говорил бы про руководителя государства "наш Батька".

И беларусы всегда очень удивлялись, когда слышали это слово.

Называли его Лука - и никак иначе. С негативным подтекстом.

А теперь - Таракан.

Говори правильно!