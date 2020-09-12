ОМОН жорстко затримав білорусок на "жіночому марші" в центрі Мінська. Відео
У Мінську співробітники ОМОНу жорстко затримали жінок, які вийшли на марш проти Олександра Лукашенка.
Як повідомляють білоруські Telegram-канали, жінки зібралися на площі Свободи. Їм повідомили, що захід несанкціонований. У відповідь люди кричали "Я гуляю!"
Після цього з'явилися люди в балаклавах і стали затримувати учасниць акції.
Одна дівчина зірвала з силовика маску, той її у відповідь ударив в обличчя.
Відзначимо, що жінки вийшли на марш у Мінську з такими вимогами:
зупинка насильства і розслідування за всіма фактами його застосування;
свобода політв'язням;
нові чесні вибори без Лукашенка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінську 8 вересня відбулися жорсткі затримання учасників акції на підтримку членкині опозиційної координаційної ради Марії Колесникової.