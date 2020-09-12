ОМОН жорстко затримав білорусок на "жіночому марші" в центрі Мінська. Відео

У Мінську співробітники ОМОНу жорстко затримали жінок, які вийшли на марш проти Олександра Лукашенка.

Як повідомляють білоруські Telegram-канали, жінки зібралися на площі Свободи. Їм повідомили, що захід несанкціонований. У відповідь люди кричали "Я гуляю!"

Після цього з'явилися люди в балаклавах і стали затримувати учасниць акції.

Одна дівчина зірвала з силовика маску, той її у відповідь ударив в обличчя.

Силовик ударив дівчину в обличчя belsat.tv

Відзначимо, що жінки вийшли на марш у Мінську з такими вимогами:

зупинка насильства і розслідування за всіма фактами його застосування;

свобода політв'язням;

нові чесні вибори без Лукашенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінську 8 вересня відбулися жорсткі затримання учасників акції на підтримку членкині опозиційної координаційної ради Марії Колесникової.