ОМОН жорстко затримав білорусок на "жіночому марші" в центрі Мінська. Відео

Мирослав Семенюк Світ 15:25, 12.09.2020 Оновлено: 16:49, 12.09.2020

У Мінську співробітники ОМОНу жорстко затримали жінок, які вийшли на марш проти Олександра Лукашенка.

Як повідомляють білоруські Telegram-канали, жінки зібралися на площі Свободи. Їм повідомили, що захід несанкціонований. У відповідь люди кричали "Я гуляю!"

Після цього з'явилися люди в балаклавах і стали затримувати учасниць акції.

Одна дівчина зірвала з силовика маску, той її у відповідь ударив в обличчя.

Силовик ударив дівчину в обличчя
belsat.tv

Відзначимо, що жінки вийшли на марш у Мінську з такими вимогами:

  • зупинка насильства і розслідування за всіма фактами його застосування;

  • свобода політв'язням;

  • нові чесні вибори без Лукашенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінську 8 вересня відбулися жорсткі затримання учасників акції на підтримку членкині опозиційної координаційної ради Марії Колесникової.

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