ОМОН затримав автора відео про таксиста-героя в Мінську

У Мінську ОМОН затримав чоловіка, який зняв на відео момент порятунку протестувальника водієм "Яндекс-таксі".

Як розповів виданню "Подъем" автор ролика Михайло, силовики затримали його на місці (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ну, мінімально пом'яли нас ОМОНівці і потримали на землі. Вимагали видалити відос, але кмітливість колеги допомогла його зберегти. Таксиста поки не задеанонили", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінську водій таксі врятував учасника протесту, який тікав від силовиків. Інцидент стався в районі метро "Пушкінська".

На відео видно, що хлопець біжить від групи силовиків і сідає в таксі, яке стояло перед перехрестям. ОМОНівці спробували відкрити авто і були по ньому кийками, проте водій різко рушив і поїхав.

Нагадаємо, що 23 вересня в Мінську відбулася таємна церемонія "інавгурації" незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Після цього на вулиці білоруських міст вийшли люди. Силовики затримали понад 200 осіб.

OBOZREVATEL стежив за розвитком подій в онлайн-режимі.