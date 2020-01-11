Оман отримав нового султана: армія в бойовій готовності

Новим султаном Оману був оголошений міністр культури та національної спадщини держави Хайсам бен Тарек Аль Саїд.

Відповідну заяву Вищої РБ Оману повідомили в ефірі державного телебачення султанату. За даними ЗМІ, він уже склав присягу в Раді Оману (двопалатний дорадчий орган парламентського типу).

Армія та поліція приведені у стан бойової готовності в разі здійснення спроб перевороту.

Хайсам бен Тарек Аль Саїд "Газета.ру"

Нагадаємо, султан Кабус бен Саїд, який очолював країну протягом 50 років, помер у віці 79 років після тривалої хвороби. У країні оголошено триденний траур, на 40 днів приспущені державні прапори. У правителя не було дітей, тому наступник не є його родичем.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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