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11 січня • оновлено в 10:56
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Оман отримав нового султана: армія в бойовій готовності

6.6т
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Новим султаном Оману був оголошений міністр культури та національної спадщини держави Хайсам бен Тарек Аль Саїд.

Відповідну заяву Вищої РБ Оману повідомили в ефірі державного телебачення султанату. За даними ЗМІ, він уже склав присягу в Раді Оману (двопалатний дорадчий орган парламентського типу).

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Армія та поліція приведені у стан бойової готовності в разі здійснення спроб перевороту.

Хайсам бен Тарек Аль Саїд

Хайсам бен Тарек Аль Саїд

"Газета.ру"

Нагадаємо, султан Кабус бен Саїд, який очолював країну протягом 50 років, помер у віці 79 років після тривалої хвороби. У країні оголошено триденний траур, на 40 днів приспущені державні прапори. У правителя не було дітей, тому наступник не є його родичем.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 5 січня президент України Володимир Зеленський був помічений в одному з готелів Оману, куди він вирушив після новорічного відпочинку в Карпатах. У пресслужбі президента повідомили, що цей неанонсований візит є офіційним, а в самого Зеленського запланована низка зустрічей на високому рівні. Водночас було заявлено, що глава держави вирушив із офіційним візитом у Оман за власний кошт.

  • Українці жорстко розкритикували Зеленського через відпочинок у п'ятизірковому готелі в Омані. Президентові нагадали, що поки він відпочиває на новорічні та різдвяні свята, бійці ЗСУ захищають країну в окопах на Донбасі.

  • Після того, як спалахнув скандал, пресслужба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва.

  • Прессекретарка Зеленського Юлія Мендель теж встигла оскандалитися під час резонансного обговорення відпочинку президента.

  • Літак із президентом України Володимиром Зеленським на борту приземлився в Києві в ніч на 9 січня. Він повернувся з Оману тільки за добу після аварії українського пасажирського літака в Ірані.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Оман
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Петров Сергей
Петров Сергей
Порохоботы, а вы п..здели. Зеля в Омане все разрулил)
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