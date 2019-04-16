|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Блоги - Світ

Олег Шарп
Олег Шарп
Всі статті автора

Шутки о пожару в соборе Парижской Богоматери: давайте оставаться людьми

979Читати матеріал російською

Десятки тысяч людей из более чем 50 стран мира уже пожертвовали свои средства (от 1 до 200 млн. евро) на восстановление Собора Парижской Богоматери. Отправлю и я свои символические 10 евро. Не потому, что мне их девать некуда и не потому, что хочу быть весь в белом. А потому, что кроме национальных святынь, есть святыни общечеловеческие. Потеря которых - удар по мировой цивилизации.

Новини
Нотр-Дам восстановят, а вот россияне мозги – нет

Местечковые шутки с привязкой этой трагедии к визиту в Париж одного из кандидатов, были крайне неудачными. Сравнивать их с "перлами" Дубинского, "творчеством" 95-го квартала или же примерять на себя лавры провокативного Charlie Hebdo - значит опускаться на их уровень и терять те преимущества, за счёт которых хотим победить.

Новини
Запоминается последнее слово: важно уметь проигрывать

До выборов 5 дней. Давайте оставаться людьми даже в это невростеническое и трудное время, ибо трудности - не наказание за прошлое, а испытание ради будущего.

Поэтому иногда лучше промолчать, чем потом извиняться. Сорри за 50 оттенков менторства. Шануймося!

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олег ШарпОлег Шарп
Місце
ФранціяПариж
Джерело
Джерело:Facebook Олега Шарпа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки