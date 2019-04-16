Десятки тысяч людей из более чем 50 стран мира уже пожертвовали свои средства (от 1 до 200 млн. евро) на восстановление Собора Парижской Богоматери. Отправлю и я свои символические 10 евро. Не потому, что мне их девать некуда и не потому, что хочу быть весь в белом. А потому, что кроме национальных святынь, есть святыни общечеловеческие. Потеря которых - удар по мировой цивилизации.
Местечковые шутки с привязкой этой трагедии к визиту в Париж одного из кандидатов, были крайне неудачными. Сравнивать их с "перлами" Дубинского, "творчеством" 95-го квартала или же примерять на себя лавры провокативного Charlie Hebdo - значит опускаться на их уровень и терять те преимущества, за счёт которых хотим победить.
До выборов 5 дней. Давайте оставаться людьми даже в это невростеническое и трудное время, ибо трудности - не наказание за прошлое, а испытание ради будущего.
Поэтому иногда лучше промолчать, чем потом извиняться. Сорри за 50 оттенков менторства. Шануймося!
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