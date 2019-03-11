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Влад Волошин
Влад Волошин
Військовий експертВсі статті автора

"Окупація світу": де Росія хоче "впихнути" свої бази

4.3тЧитати матеріал російською

Російські ЗМІ вже не приховують, що москва прагне розташувати свої воєнні бази по усьому світу.

На цей час у сферу зацікавлення росії потрапляють 14 країн "далекого" зарубіжжя і 8 країн колишнього СРСР (не враховуючи анексований в України Крим і Донбас, а також Абхазію і Південну Осетію).

"Окупація світу": де Росія хоче "впихнути" свої бази

В деяких цих країнах чи ніким не визнаних анклавах (на кшталт Придністровя або Абхазії) росія вже тримає своїх військових і озброєння, інші держави лише розглядає як потенційні місця розташування своїх военних баз.

В мережі я навіть знайшов деякі ілюстрації-графіку (виготовлену, звичайно ж, російськими ЗМІ та дещо застарілу, проте дуже інформативну). На ній добре видно, як насправді росіє хоче розкидати свої воєнні обєкти. Її мета - створення і підвищення мережі воєнної напруги у всьому світі (нібито в противагу США, ЄС, НАТО, Китаю чи будь-кому).

"Окупація світу": де Росія хоче "впихнути" свої бази
"Окупація світу": де Росія хоче "впихнути" свої бази
"Окупація світу": де Росія хоче "впихнути" свої бази

Сумніваюсь, що саме воєнні бази, на яких росіяни розташовують озброєння і бойову техніку - це їхні кроки для досягнення миру у світі. Україна, Грузія та Сирія це чудово довели.

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Переглядаючи список з 14 країн "далекого" зарубіжжя, досить дивно знайти тут Мексику. Росія вважає, що непрості політичні стосунки керівництва цієї країни з президентом США Дональдом Трампом та проект від біженців "стіна" на мексикансько-американському кордоні підштовхнуть цю країну до тісних взаємин з росією і навіть до того, що на її території будуть розміщені воєнні бази росії... Виглядає, як повна маячня.

Крім Мексики у цьому регіоні є ще кілька країн, в яких росія сподівається на розміщення воєнних обєктів. Зокрема давні "союзники" Куба і Венесуела, а також Нікарагуа, Болівія і Еквадор. Нещодавно до "друзів кремля" приєдналась і Гаїті.

"Окупація світу": де Росія хоче "впихнути" свої бази

В кожній з цих країн російські спецслужби активно працюють над посиленням впливу москви, але швидше за все шансів у них не дуже багато (крім Гаїті).

Щодо інших точок на карті світу, таких як, наприклад, Сирія, Лівія, Судан, М'янма і Центрально-Африканська республіка, то тут москва вже присутня своїми військовими, воєнними спеціалістами, радниками чи просто "їхтамнєтами".

Є ще В'єтнам, Єгипет і Сейшельські острови - держави, в які активно намагаються потрапити росіяни, щоб мати тут свої воєнні бази і обєкти. Вони дозволять мати суттєвий вплив на ці регіони.

"Окупація світу": де Росія хоче "впихнути" свої бази
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Мазепа Іван
Мазепа Іван
Клоун, который написал эту статейку с головой дружит????
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