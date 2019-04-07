Окупація Білорусі: Ар'єв розкрив план Кремля

Кремль готує анексію Білорусі та створення спільної держави восени 2019 року.

Такий прогноз зробив народний депутат від БПП Володимир Ар'єв на своїй сторінці в Facebook з посиланням на Telegram-канал "Незигарь".

"Восени буде анексія Білорусі на референдумі. Телеграм-канал "Незигарь", який Кремль використуває для інформаційних спецоперацій, повідомив про це і створення нової держави "Союзноє обьєдіньонноє государство Росіі і Білорусі". Скорочено виходить СОГРОБ", – розповів він.

У прокремлівському каналі уточнили, що можливий термін "референдуму" в Білорусі – 8 вересня 2019 року. А Конституційний акт "об'єднаної держави" технічно вже готовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відповів щодо об'єднання з кимось. Він говорив, що не піде на такий крок.

При цьому він робив дивну заяву, що Мінську навряд чи знадобиться суверенітет в тому випадку, якщо влада не зможе домогтися поліпшення життя для населення.

Пізніше він говорив, що білоруси не згодні об'єднуватися з Росією, хоча у Москви нібито немає намірів поглинати республіку.

При цьому Лукашенко не проти створення спільної валюти з РФ, якою повинен стати "новий рубль".

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