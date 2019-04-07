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Окупація Білорусі: Ар'єв розкрив план Кремля

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Кремль готує анексію Білорусі та створення спільної держави восени 2019 року.

Такий прогноз зробив народний депутат від БПП Володимир Ар'єв на своїй сторінці в Facebook з посиланням на Telegram-канал "Незигарь".

"Восени буде анексія Білорусі на референдумі. Телеграм-канал "Незигарь", який Кремль використуває для інформаційних спецоперацій, повідомив про це і створення нової держави "Союзноє обьєдіньонноє государство Росіі і Білорусі". Скорочено виходить СОГРОБ", – розповів він.

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Окупація Білорусі: Ар'єв розкрив план Кремля

У прокремлівському каналі уточнили, що можливий термін "референдуму" в Білорусі – 8 вересня 2019 року. А Конституційний акт "об'єднаної держави" технічно вже готовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Ар'єв
Місце
Білорусь
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Дудко Олег
Дудко Олег
В очереди на оккупацию также стоят прибалты, Польша, Швеция и Грузия. Вопрос только один нахрена России кормить такую кучу дебилов.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Обоз всех ебантуых публикует, если они гавкают на Россию
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Прикольно, каждый хихлобаран знает планы Кремля!
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