Окупанти запросили Бойка і Ко у вкрадений Крим: у чому справа

Глава так званого комітету парламенту анексованого Криму з міжнаціональних відносин Юрій Гемпель запросив лідера української партії "Опозиційний блок - За життя" Юрія Бойка і делегацію українських депутатів відвідати вкрадений півострів.

Відзначається, що їх візит необхідний для "формування однозначної позиції щодо російського статусу Криму", передає "РИА Новости".

"Бойко разом із представниками своєї партії і фракції у Верховній Раді України може приїхати до Криму для прямого спілкування з кримчанами", – стверджує Гемпель.

Юрія Бойка запросили у Крим

За його словами, Бойко нібито повинен сформувати чітку позицію щодо Криму і заборонити членам своєї партії, "що прийшла до влади на риториці налагодження взаємин з Росією", робити "провокаційні і неузгоджені" заяви.

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