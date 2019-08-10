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Окупанти запросили Бойка і Ко у вкрадений Крим: у чому справа

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Глава так званого комітету парламенту анексованого Криму з міжнаціональних відносин Юрій Гемпель запросив лідера української партії "Опозиційний блок - За життя" Юрія Бойка і делегацію українських депутатів відвідати вкрадений півострів.

Відзначається, що їх візит необхідний для "формування однозначної позиції щодо російського статусу Криму", передає "РИА Новости".

"Бойко разом із представниками своєї партії і фракції у Верховній Раді України може приїхати до Криму для прямого спілкування з кримчанами", – стверджує Гемпель.

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Юрія Бойка запросили у Крим

Юрія Бойка запросили у Крим

За його словами, Бойко нібито повинен сформувати чітку позицію щодо Криму і заборонити членам своєї партії, "що прийшла до влади на риториці налагодження взаємин з Росією", робити "провокаційні і неузгоджені" заяви.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 22 березня голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук поїхали в Москву на зустріч із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

  • Журналіст Роман Цимбалюк висміяв неефективність візиту в Москву Медведчука і Бойка.

  • У СБУ розкрили хитрість Кремля зі скандалом навколо Бойка й Медведчука.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Юрій Бойко
Місце
Україна
Тег
"Опозиційна платформа - За життя"
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Дорогие мои Украинцы, вот вы беситесь от того, что Крым стал Российским, но разве что-то от этого изменилось лично для вас??? Что море от этого стало не таким прекрасным, солнце не таким ласковым, небо не такое голубое, горы не такие шикарные, люди изменились цветом???Разве плохо ,что в Крыму построяли мост, после которого экономическая ситуация на полуострове улучшится в разы, появятся хорошие дороги, красивые и прекрасные гостиницы, большие и светлые супермаркеты, чистые и уютные пляжи и кафе, множество современных аттракционов ,большой и красивый аэропорт???Где вы были все эти 24 года???Только и знали ,что набивали свои карманы на приезжих и на повсеместно платных пляжах, не копейки не вкладывая в развитие туристической отрасли ,угробили "Артек" и почти все санатории Я считаю делом чести для России сделать Крым одним из лучших курортов ,и чтобы этой красотой пользовались любой желающий и уж тем более Крымчане живущие там, где каждый сантиметр земли пролит кровью русских солдат ..
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