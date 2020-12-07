Окупанти побудували Керченський міст не тільки для транспорту, – генерал США

Брак води в тимчасово окупованому Криму стало проблемою для Росії, яка розмістила на півострові майже 30 тисяч військових. При цьому будівництво Керченського моста заблокувало Азовське море.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив генерал-лейтенант, колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес.

"Коли у вас є 30 тисяч російських солдатів і моряків, знаєте, тоді нестача води впливає на їх здатність вести операції за Кримом. І я думаю, що Кремлю потрібен був Крим, тому вони і застосували силу відкрито", – зазначив він.

Американський офіцер підкреслив, що Росія намагається замаскувати вкрадений півострів.

"Зараз на півострові майже 30 тисяч солдатів, військово-морський флот, військово-повітряні сили, підводні човни Чорноморського флоту, ракетні системи "Іскандер". Отже, вони дали чітко зрозуміти – Кремль не зацікавлений виводити це все з Криму", – сказав він .

Ходжес акцентував, що побудований Керченський міст став зашморгом на Маріуполі та "шиї" України. Побудувавши цей міст, Росія заблокувала Азовське море.

"Я говорю про те, що міст звели не просто для зручної логістики і транспорту, ні, це ворота в Азовське море. Коли я побачив побудований міст, то зрозумів, що це зашморг на Маріуполі, зашморг на шиї України в Азовському морі", – підсумував він.

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