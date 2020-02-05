Окупанти Криму вигадали "зраду" для Помпео проти України

Окупанти в Криму заявили, що слова держсекретаря США Майка Помпео про втрату півострова Україною є "проявом здорового глузду".

Таку думку озвучив "співголова Асамблеї слов'янських народів Криму" Роман Чегринець, передає "РИА Новости". "Той рідкісний випадок, коли я повністю згоден із паном Помпео. Крим остаточно й безповоротно повернувся додому", – сказав він.

Майк Помпео "Голос Америки"

Він стверджує, що США щодо цього питання нібито поступово починають проявляти "здоровий глузд".

Чегринець водночас цинічно додав, тепер Вашингтону залишається визнати російський статус півострова "не тільки де-факто, а й де-юре".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними українських ЗМІ, на одній із зустрічей у Києві держсекретар США Майк Помпео нібито заявив, що Україні навряд чи вдасться повернути анексований Крим.

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