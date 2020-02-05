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7 лютого • оновлено в 08:41
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Окупанти Криму вигадали "зраду" для Помпео проти України

10.8т
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Окупанти в Криму заявили, що слова держсекретаря США Майка Помпео про втрату півострова Україною є "проявом здорового глузду".

Таку думку озвучив "співголова Асамблеї слов'янських народів Криму" Роман Чегринець, передає "РИА Новости". "Той рідкісний випадок, коли я повністю згоден із паном Помпео. Крим остаточно й безповоротно повернувся додому", – сказав він.

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Майк Помпео

Майк Помпео

"Голос Америки"

Він стверджує, що США щодо цього питання нібито поступово починають проявляти "здоровий глузд".

Чегринець водночас цинічно додав, тепер Вашингтону залишається визнати російський статус півострова "не тільки де-факто, а й де-юре".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними українських ЗМІ, на одній із зустрічей у Києві держсекретар США Майк Помпео нібито заявив, що Україні навряд чи вдасться повернути анексований Крим.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Анексія Криму
Особа
Майк Помпео
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Дейман Алон
Дейман Алон
А Зеленский говорил, что будет разведение и будет мир. Балабол и пустозвон.
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Мдаммм... Жypношлюшки обоза щупают очередное дно. Читаем "Оккупанты Крыма выдумали "зраду", опускаемся чуть ниже: "по данным украинских СМИ, на одной из встреч в Киеве госсекретарь США Майк Помпео якобы заявил, что Украине вряд ли удастся вернуть аннексированный Крым." ..................................... Так кто выдумал зраду????? )
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