С удивлением узнал, что в Америке тоже есть свои олигархи)

Именно Семью Кох американский истеблишмент называет (полушепотом) олигархами)

Если понимать под олигархией бизнес, опирающийся на политику и медиа как ресурс, то это более, чем олигархи в нашем масштабе)

Что известно:

1. Эта семья, владеющая второй по величине (после Каргил) не публичной компанией в США - Koch Industries, Inc. С годовой выручкой более $110 млрд (почти ВВП Украины))

2. Его филиалы вовлечены в производство, переработку:

- нефти

- химических веществ

- энергии

- волокна (лайкра)

- полимеров

- минералов

- удобрений

- целлюлозно-бумажной

- имической технологии оборудования,

- скотоводстве

- финансов

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3. Koch владеет компаниями

- Invista

- Georgia-Pacific

- Molex

- Flint Hills Resources,

- Koch Pipeline

- Koch Fertilizer

- Koch Minerals

- Matador Cattle Company

- Guardian Industries .

4. К слову, компания реинвестировать ежегодно 90% своей прибыли в развитие новых бизнесов (это критически отличает их от наших олигархша)

5. В компании работают 120 000 человек в 60 странах, причем около половины ее бизнеса находится в Соединенных Штатах.

Компания является крупнейшим землевладельцем в Атабаске нефтеносных песков.

6. Компания была основана ее тезкой Фредом Кохом в 1940 году после того, как он разработал инновационный процесс переработки сырой нефти. Фред К. Кох умер в 1967 году, и его контрольный пакет акций компании был разделен между четырьмя сыновьями.

7. Братья Кох внесли существенный финансовый вклад в либертарианские и консервативные аналитические центры и пожертвовали главным образом кандидатам от Республиканской партии, баллотирующимся на посты "

Сеть доноров-единомышленников, организованная Кохсом, потратила $889 миллионов в период 2009–2016 годах.

8. Братья умны и понимая, что миром правят идеи, инвестировали более 400 млн в работу аналитических центров, среди которых:

- Mercatus центра

- институт гуманитарных исследований

- институт юстиции

- институт энергетических исследований

- Heritage Foundation

- Manhattan Институт

- Reason Foundation

- Джордж К. Маршалл институт

- Американский институт предпринимательства

- Fraser Institute

- Фонд подотчетности

- гражданский Trust

С 2015 года Дэвид Кох входит в совет директоров:

- Института Катона,

- Фонд Разума

- Аспен Института

Вот здесь достаточно интересное расследование инвестици Кохов в поглощение партии Республиканцев.

Если погуглите найдете еще много интересного.

Какие выводы можно сделать?

1. Если Вы не финансируете политику - ее начинают финансировать бизнесмены, которые становятся олигархами

2. Если не вы финансируете фабрики смыслов (Аналитические центры) то они начинают генерировать и распространять идеи выгодные тем самым олигархам

3. Святых здесь нет. Олигархи есть везде, Украина не исключение, вопрос на сколько значительна их роль на политику и экономику страны. А здесь уже выводы делайте сами)

Читайте, думайте, делайте выводы и не повторяйте ошибок;)

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