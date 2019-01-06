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''Оголосимо анафему!'' Скандальний священик РПЦ вибухнув погрозами через Томос

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Скандально відомий священик Російської православної церкви, протоієрей Всеволод Чаплін пригрозив новій Православній церкві України анафемою.

Він заявив, що "Варфоломій звершив "літургію" спільно з розкольником, який не має сану". "Фанар остаточно відпав у розкол, відійшов від Христа і християнства, додавши до іншої своєї єресі заперечення апостольського спадкоємства. Те, що під час стамбульської чорної меси знаходилося в чаші і на дискосі, не можна називати Тілом і Кров'ю Христовими. Це було сатанинське зілля", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Чаплін стверджує, що тільки "анафема буде тепер зрозуміла церковним народом – ніякі компроміси більш неможливі".

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Опубліковано переклад тексту Томосу для ПЦУ

Всеволод Чаплін

Всеволод Чаплін

EADaily

"Найкраще проголосити анафему на соборі декількох Помісних Церков. Але спочатку її цілком може проголосити Російська Церква, а вже потім можна скликати міжправославний собор... І ясно сказати, що всі, хто увійшов у спілкування з розкольниками теж підпадають під анафему", – вибухнув він погрозами.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Місце
Росія
Тег
Томос
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Кочетов Владислав
Кочетов Владислав
Что ещё можно ждать от дегенератов РПЦ?
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
О диктаторах и лохах. Пока Путин защищал русский мир на Донбассе, у него отжали церковь в Украине.
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Белый господин
Белый господин
Стамбульская церковь Украины значит СЦУ.
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