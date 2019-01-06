''Оголосимо анафему!'' Скандальний священик РПЦ вибухнув погрозами через Томос

Скандально відомий священик Російської православної церкви, протоієрей Всеволод Чаплін пригрозив новій Православній церкві України анафемою.

Він заявив, що "Варфоломій звершив "літургію" спільно з розкольником, який не має сану". "Фанар остаточно відпав у розкол, відійшов від Христа і християнства, додавши до іншої своєї єресі заперечення апостольського спадкоємства. Те, що під час стамбульської чорної меси знаходилося в чаші і на дискосі, не можна називати Тілом і Кров'ю Христовими. Це було сатанинське зілля", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Чаплін стверджує, що тільки "анафема буде тепер зрозуміла церковним народом – ніякі компроміси більш неможливі".

Новини Опубліковано переклад тексту Томосу для ПЦУ

Всеволод Чаплін EADaily

"Найкраще проголосити анафему на соборі декількох Помісних Церков. Але спочатку її цілком може проголосити Російська Церква, а вже потім можна скликати міжправославний собор... І ясно сказати, що всі, хто увійшов у спілкування з розкольниками теж підпадають під анафему", – вибухнув він погрозами.

Як повідомляв OBOZREVATEL :