Оголосили бойкот: у Держдумі розгорівся скандал через секс-домагання

22 березня кілька великих російських ЗМІ оголосили про відкликання своїх кореспондентів із Держдуми.

Як повідомляє "Медуза", бойкот російському парламенту оголосили холдинг РБК, телеканал "Дождь", радіостанція "Ехо Москви", газета "Комерсант", телеканал RTVI та інші.

"Приводом цьому стало рішення депутатської комісії з етики, яка розглядала справу депутата Леоніда Слуцького, якого звинуватили в сексуальних домаганнях кілька журналісток. Комісія не побачила порушення норм поведінки в діях депутата, зазначивши, що звинувачення на його адресу носили спланований характер", - пише видання.

Пізніше Спікер Держдуми В'ячеслав Володін оголосив про призупинення акредитації журналістів тих ЗМІ, які вирішили відкликати своїх кореспондентів з Держдуми в зв'язку зі справою Слуцького.

На вході до Держдуми у охорони з'явилися списки журналістів, яким заборонений вхід у будівлю парламенту.

Володін додав, що самі принципи акредитації журналістів в Держдуму не змінювалися.

Варто додати, що прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився коментувати справу Слуцького.

На брифінгу 22 березня журналісти чотири рази просили його висловитися на цю тему, однак Пєсков кожен раз відмовляв.

Як повідомлялося, раніше комісія Держдуми з етики звернулася до Слуцького за поясненнями в зв'язку зі скаргами на домагання з його боку. Таких скарг було чотири: від журналісток Фаріди Рустамової, Дар'ї Жук, Катерини Котрікадзе і від Ксенії Собчак.

Раніше троє з тих, хто звернувся в комісію, за винятком Собчак, повідомили про домагання з боку Слуцького в ЗМІ.

Сам депутат у соцмережах заявив, що "спроби зробити з нього російського Харві Вайнштейна найбільше схожі на дешеву, низькопробну провокацію". Пізніше, 8 березня, він у Facebook вибачився перед жінками, яких коли-небудь образив, і сказав, що відбулося це не через злі наміри.

Також глава департаменту інформації і друку МЗС РФ Марія Захарова розповіла, як їй довелося зробити зауваження Слуцькому за його поведінку.