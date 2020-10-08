Оголошено лауреатку Нобелівської премії з літератури

Марина Ліснічук Світ 14:05, 8.10.2020 Оновлено: 14:58, 8.10.2020

Нобелівську премію з літератури вручили 77-річній американській поетесі Луїзі Глюк.

Лауреатку оголосили 8 жовтня під час спеціальної пресконференції в Стокгольмі (Швеція). Про це повідомляється в Twitter премії.

Премію надано з формулюванням "за безпомилковий поетичний голос, який своєю суворою красою робить індивідуальне існування універсальним".

Луїза Глюк отримала Нобелівську премію в галузі літератури.
Twitter The Nobel Prize

Зазначимо, що цього року Нобелівський комітет скасував очну церемонію вручення премій через пандемію коронавірусу. Лауреатів премії в різних галузях вирішили оголошувати на пресконференції у Стокгольмі, яка проходить в режимі онлайн.

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