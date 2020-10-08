Оголошено лауреатку Нобелівської премії з літератури
Нобелівську премію з літератури вручили 77-річній американській поетесі Луїзі Глюк.
Лауреатку оголосили 8 жовтня під час спеціальної пресконференції в Стокгольмі (Швеція). Про це повідомляється в Twitter премії.
Премію надано з формулюванням "за безпомилковий поетичний голос, який своєю суворою красою робить індивідуальне існування універсальним".
Зазначимо, що цього року Нобелівський комітет скасував очну церемонію вручення премій через пандемію коронавірусу. Лауреатів премії в різних галузях вирішили оголошувати на пресконференції у Стокгольмі, яка проходить в режимі онлайн.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 жовтня було названо лауреатів Нобелівської премії з медицини, яку надали за відкриття вірусу гепатиту С.
А 6 жовтня Нобелівську премію з фізики вручили трьом ученим, які займаються дослідженням чорних дір.
Нобелівську премію в галузі хімії 2020 року одержали француженка Еммануель Шарпантьє і американка Дженніфер Дудна – за розвиток методу редагування генома.