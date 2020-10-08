Оголошено лауреатку Нобелівської премії з літератури

Нобелівську премію з літератури вручили 77-річній американській поетесі Луїзі Глюк.

Лауреатку оголосили 8 жовтня під час спеціальної пресконференції в Стокгольмі (Швеція). Про це повідомляється в Twitter премії.

Премію надано з формулюванням "за безпомилковий поетичний голос, який своєю суворою красою робить індивідуальне існування універсальним".

Зазначимо, що цього року Нобелівський комітет скасував очну церемонію вручення премій через пандемію коронавірусу. Лауреатів премії в різних галузях вирішили оголошувати на пресконференції у Стокгольмі, яка проходить в режимі онлайн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 жовтня було названо лауреатів Нобелівської премії з медицини, яку надали за відкриття вірусу гепатиту С.

А 6 жовтня Нобелівську премію з фізики вручили трьом ученим, які займаються дослідженням чорних дір.