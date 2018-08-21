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ПолітикаЕкономіка

Оголошена евакуація: у Венесуелі стався потужний землетрус

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У вівторок, 21 серпня, вдень у венесуельському штаті Сукре на східному узбережжі Атлантики стався потужний землетрус.

За даними Геологічної служби США, епіцентр знаходився в 13 милях на північний захід від міста Ірапа на глибині 76 миль. Сила підземних поштовхів склала 7,3 бала за шкалою Ріхтера.

У столиці країни Каракасі люди у поспіху вибігали зі своїх будинків. Влада організувала евакуацію з будівель.

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Підземні поштовхи відчувалися також в Колумбії.

Інформація про жертви, руйнування і завдані збитки поки не надходила.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 серпня в Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 6,9 бала.

Місце
ВенесуелаКаракас
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