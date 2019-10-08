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8 жовтня • оновлено в 13:41
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Оголена пара випадково потрапила на карти Google

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Героями мережі стали хлопець з дівчиною, які потрапили на фото сервісу Google Мапи оголеними.

Фото було зроблено автомобілем Google поруч із містом Тайчжун на Тайвані. За даними Liberty Times Net, спочатку знімок не цензурували, лише замазавши обличчя людей.

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Молоді люди на фото стоять оголеними на узбіччі дороги біля машини. Після того, як користувачі помітили конфуз, Google відредагував фото – тепер на ньому лише розмиті силуети.

"Користувачі можуть звернутися до інструкцій щодо правил розміщення контенту, щоб зрозуміти, який буде заборонений. Це зорема порнографія або контент, що носить сексуальний підтекст", – прокоментували у пресслужбі Google.

За інформацією United Daily News, фотографія була зроблена в квітні 2018 року.

Оголена пара випадково потрапила на карти Google

Оголена пара випадково потрапила на карти Google

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Google тричі проігнорував Росію на користь України.

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Місце
Тайвань
Тег
Google
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