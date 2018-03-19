Фото секс-жертв Стівена Сігала і тисячі зниклих дітей - огляд західних ЗМІ

Станом на 20:45 за київським часом в топах західних інтернет-ЗМІ держборг США, намір Британії посилити покарання Росії через справу з отруєним Скрипаля, тисячі зниклих дітей в Швеції і низка інших подій.

Далі "Обозреватель" розповість детальніше.

В топах багатьох ЗМІ новина про те, що держборг США зріс .

Державний борг США досяг нового рекорду, перевищивши 21 трильйон доларів.

Частка внутрішньодержавного боргу становить 5,6 трильйона доларів. Інша частина припадає на приватних інвесторів - фізичних та юридичних осіб, на їхню частку припадає 15,3 трильйона доларів.

В топі Reuters новина про те, що рада національної безпеки Великобританії обговорить можливі нові кроки щодо Росії 20 березня.

Про це заявив представник прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей.

Також в топі новина про те, що Європейський союз скликав екстрене засідання представників країн спільноти при його центральних органах напередодні візиту в Брюссель у понеділок міністра Великої Британії з питань Brexit Девіда Девіса.

В ході наради обговорюватиметься можливість укладення між ЄС і Великобританією проміжної угоди за умовами Brexit, повідомляють джерела

В топі The Local жахлива статистика.

Практично 4,5 тисячі дітей-мігрантів зникли в Швеції за останні чотири роки.

Це сталося після отримання ними повідомлення про депортацію у відповідь на запит про надання притулку.

За інформацією видання, влада не має поняття, де зараз знаходяться 4492 дитини. Ця цифра включає як прибулих в країну самостійно, так і тих, що приїхали разом з батьками. За даними Шведського агентства з міграції, тільки за перші два місяці 2018 року зникло 223 дитини. Роком раніше показник за аналогічний період був нижче - 152.

Anadolu повідомляє, що Туреччина в будь-який момент може провести військову операцію в місті Синджар в Іракському Курдистані. З такою заявою виступив президент країни Реджеп Тайіп Ердоган.

За словами глави держави, Анкара обговорила з Багдадом тему антитерористичної операції в Іраку.

"ЗС Туреччини можуть також в будь-який момент почати операцію проти терористів PKK в іракському районі Синджар", - оголосив Ердоган.

В топі New York Post новина про те, що в Канаді після 10 місяців боротьби за життя помер боксер Девід Віттен.

10 місяців він пролежав у комі. У лікарню Вітт потрапив в травні 2017 року, після травми черепно-мозкової травми під час бою. Він помер через тиждень після свого 39-річного ювілею.

В топі Mirror новина про те, що страшний снігопад не зупинив британок, які вирішили відсвяткувати День святого Патріка погоді наперекір.

Папараці зняли, як дівчата в міні і на підборах добираються до вечірки.

Mirror

Mirror

В топі Fox News новина про зникнення студента .

Студент коледжу США пропав на Бермудах. Про це повідомила його мама, яка звернулася за допомогою.

19-річний Марк Домбровски є членом команди регбі в Університеті Святого Йосипа у Філадельфії. Він брав участь в міжнародному турнірі з регбі на Бермудських островах, де зник рано вранці.

Також в топі нові подробиці у справі проти голлівудського актора Стівена Сігала .

Сьогодні пройшла прес-конференція, на якій дві жінки в присутності адвоката озвучили подробиці згвалтування актором.

Одну з жертв Сігал згвалтував в підлітковому віці, а іншій жертві ледь виповнилося 17 років.

За словами жінок, актор діяв грубо і несподівано, піддаючи їх сексуальному насильству.

Так виглядають жертви Стівена Сігала.

Fox News

Fox News

Нагадуємо, що станом на 15:00 за київським часом в топах західних ЗМІ були наступні новини:

У топі Reuters новина про те, що заперечення Росією причетності до отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля у британському Солсбері "стає все більш абсурдним ".

Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон напередодні засідання глав зовнішньополітичних відомств ЄС у Брюсселі.

"Це класична російська стратегія", - вважає Джонсон. На його думку, серед присутніх за столом країн навряд чи знайдеться одна, яка не постраждала б через "ворожі і руйнівні дії Росії".

У топі CNN новина про те, що у гелікоптера, на борту якого знаходилися Іванка Трамп, дочка президента США Дональда Трампа, і її чоловік Джаред Кушнер, відмовив один із двигунів.

Інцидент із двомоторним гелікоптером стався 15 березня.

Через події пара була змушена повернутися в аеропорт Рональда Рейгана у Вашингтоні. Зазначається, що чоловік і жінка прямували з американської столиці в Нью-Йорк. Згодом вони полетіли комерційним авіарейсом.

The Space Show описав місію США на Місяць без Росії.

Засновник The Mars Society інженер Роберт Зубрин описав можливу місію SpaceX по колонізації Місяця, відмінну від реалізованого США, ЄС, Японією, Канадою та Росією проекту DSG (Deep Space Gateway).

Місія передбачає розробку 12-тонної місячної посадкової платформи, яку запускає з Землі за допомогою надважкої ракети Falcon Heavy. Платформа повинна стати основою для населеної місячної бази, призначеної для прийому і відправки транспортно-вантажних кораблів. Житловий модуль планується розмістити в одному з місячних кратерів, що дозволить забезпечити одночасний доступ до води (в тіні кратера) і сонячної енергії.

У топі Daily News новина про заповіт телезірки Кім Кардашьян.

В одному з інтерв'ю вона дала чіткі вказівки з приводу того, який повинен бути її останній образ. Зірка зізналася, що вже подбала про те, як вона бажає виглядати на смертному орді: яка повинна бути укладка і який повинен бути макіяж.

Усі деталі, від кольору лаку до кольорової палітри для макіяжу, вона розписала в документі, який вже відправлений до нотаріуса.

У топі Fox News новина про те, що принц Гаррі відмовився підписувати шлюбний контракт із Меган Маркл.

Незважаючи на те, що статки Гаррі оцінюються у 54 мільйони доларів, а Меган - в 7 мільйонів, принц і не подумав про підстрахування.

За англійськими законами, при розлученні подружжя може претендувати на половину спільно нажитого майна.

"Принц ніколи не думав про те, що буде підписувати шлюбний договір. Він вважає, що його шлюб буде міцним і тривалим, тому у нього просто немає необхідності це робити", - цитує джерело, близьке до королівського двору, видання The Daily Mail.

У топі The Wall Street Journal опинився Facebook через скандал.

Розкрилося, що британська аналітична компанія Cambridge Analytica зберігала і аналізувала дані приблизно про 50 мільйонів громадян, які мають сторінки в соціальній мережі Facebook.

Передбачається, що ці дані могли бути використані під час виборчої кампанії в США в 2016 році.

Законодавці в США і Великобританії вимагають пояснень, як Cambridge Analytica отримала доступ до інформації про користувачів соцмережі без їхньої згоди. Генеральний прокурор штату Массачусетс повідомив, що планує почати розслідування цієї справи.

У топі The Art Newspaper відео, яке викликало шквал критики в мережі.

Паризький художник алжирського походження Адель Абдессемед вилучив своє відео з палаючими курками з виставки в MAC Lyon після критики в соціальних мережах.

На відео видно підвішені за ноги у ряд живі курки, охоплені вогнемі. За інформацією музею, відео було знято в Марокко фахівцями зі спецефектів. Кури піддавалися впливу вогню протягом 3 секунд, а решта відео було просто зациклена. Стверджується, що курки не постраждали.

Обережно, відео містить сцени насильства!

Expo de Adel Abdessemed au Musée d'art Contemporain de Lyon. Des poulets brûlés vifs pour une "oeuvre". @macLyon s'agit-il d'un trucage? Dans le cas contraire, comment osez-vous cautionner la torture animale? pic.twitter.com/BG7qzNgOEp - AymericCaronOfficiel (@CaronAymericoff) 11 березня 2018 р

Автор описує свою роботу як алегорію на все існуюче насильство.

У топі Mirror новина про те, що в Мехіко, Мексика, лев убив свого наглядача.

28-річний дресирувальник забув зачинити двері клітки з 22-річним левом і в підсумку став його жертвою.

Тварина накинулася на Густаво Серрано Карабаджу і перекусила йому шию. Тіло заклинателя левів знайшли його співробітники.

Далі "Обозреватель" розповість детальніше.

Нагадуємо, що станом на 9:20 за київським часом у топах західних ЗМІ були наступні новини:

У топі багатьох ЗМІ повідомлення президента Дональд Трампа в Твіттері.

Глава Штатів заперечує зв'язок своєї команди з Кремлем під час виборчої кампанії 2016 року. Він стверджує, що спеціально призначений для розслідування справи про зв'язки його команди з російським керівництво прокурор Мюллер використовує фейкову інформацію і навмисно "фабрикує" докази.

У зв'язку з такою заявою в ЗМІ з'явилися новини про можливе звільнення спецпрокурора. Однак у Білому домі заперечують подібну інформацію.

У топі Mirror новина про падіння акробата.

У США акробат Янн Арно, який пропрацював у Cirque du Soleil 15 років, впав з висоти під час виступу і помер у лікарні.

Відео з місця НП, на якому акробату намагаються надати допомогу, було опубліковано на каналі WFLA. Повідомляється, що Арно зірвався з висоти, впавши на сцену під час шоу VOLTA прямо на очах у глядачів

Акробат вважався одним із найбільш досвідчених артистів цирку. Випадок став третім смертельним за час існування цирку.

У топі вибори президента в Росії. Mirror опублікував новину про голосування відомої гімнастки.

Таблоїд показав, як проголосувала "подруга" Путіна Аліна Кабаєва. Гімнастка поводилася стримано, але журналістам сказала: "Він обов'язково переможе". Видання наголошує на тому, що на руці у коханки Путіна, як Кабаєву називають у західних ЗМІ, було помічено обручку.

Mirror

Reuters вийшов у топ з новиною під назвою "Путін виграв шестирічний термін президентства в Росії".

"Президент Росії Володимир Путін здобув перемогу в неділю в результаті перевиборів, продовживши своє панування над найбільшою країною світу ще на шість років, тоді як його зв'язки із Заходом знаходяться у ворожій траєкторії", - повідомляє видання.

У топі вибух в американському місті Остін.

Його причини невідомі. За офіційною інформацією, через інцидент постраждали двоє людей. Вони були терміново госпіталізовані в лікарню.

Зараз йде з'ясування обставин події. Поки ж місцеві жителі спілкуються зі слідчими, також поліція рекомендувала їм не виходити зі своїх будинків.

У топі TMZ карикатура від голлівудського коміка Джима Керрі.

Нещодавно актор явив світу свій талант живописця і тепер активно ділиться своїми роботами. Днями Керрі опублікував карикатуру на Сару Хакабі Сандерс, прес-секретаря Дональда Трампа.

TMZ

Судячи з картини, зрозуміло, що актор не фанат президента США і його підлеглих.

"Це портрет так званого християнина, єдиною метою якого є брехня для нечестивих", - повідомив він.

TMZ

Але, щоб не зациклюватися на негативі, Керрі не забув і про великого британського фізика Стівена Хокінга, який помер минулого тижня.

У топі The Washington Post новина про те, що Трамп на початку президентства зобов'язав співробітників Білого дому підписати договори про нерозголошення інформації.

Така міра була прийнята для уникнення витоків з адміністрації критично важливої ​​інформації, зокрема після звільнення тієї чи іншої людини зі свого поста.

У чорновому варіанті документа передбачалося, що його порушення потягне за собою штраф в розмірі 10 млн доларів, які співробітник зобов'язаний буде виплатити в державну казну.

У топі новина про те, що Трамп запропонував встановити смертну кару для наркоторговців.

Він представив план по боротьбі з опіоїдною кризою, яка охопила країну.

Серед іншого в документі значиться пропозиція ввести смертну кару щодо наркоторговців.

У топі Bloomberg новина про те, що Apple вперше створила власний дисплей.

За словами співрозмовників агентства, американська компанія вже випустила невелику кількість екранів на секретній фабриці поруч зі своєю штаб-квартирою в Каліфорнії.

Однак споживачам, швидше за все, доведеться почекати ще пару років, перш ніж техніка Apple вийде з дисплеєм власного виробництва.

Mirror поділився відео, яке стало вірусним.

В одному із зоопарків Таїланду мавпа стрибнула на відвідувачку і спробувала стягнути з неї топ.

Мавпа спочатку залізла їй на ногу, а потім полізла вище, вхопилася за край топа і потягнула його вниз.

Господар тварини впевнений, що мавпа була голодна і захотіла грудного молока.

Решта подій, включених у топи найпопулярніших західних електронних ЗМІ, носять більш локальний характер.