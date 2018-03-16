Гола киянка в топі Mirror і шпиталізація Хілларі Клінтон - огляд західних ЗМІ

Станом на 15:00 за київським часом у топах західних інтернет-ЗМІ хід Росії в справі про Скрипаля, підозра Путіна в отруєнні шпіона, чутки про новий роман у Голлівуді і низка інших подій.

Далі "Обозреватель" розповість детальніше.

У топі британських ЗМІ новина про те, що міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що наказ використовувати хімзброю на британській території, цілком ймовірно, віддав президент Росії Володимир Путін.

У топі Reuters новина про те, що глава російського МЗС Сергій Лавров підтвердив, що Росія має намір вислати британських дипломатів у відповідь на аналогічні дії Британії в зв'язку з отруєнням колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері.

У топі Le Figaro новина про те, що Макрон демонстративно знехтував Росією.

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився відвідувати російський стенд на відкритті Міжнародного книжкового салону в Парижі.

У топі New York Post новина про те, що екс-держсекретар США Хілларі Клінтон потрапила до лікарні.

Їй потрібна була допомога лікарів у шпиталі в Індії через отриману легку травму,

За словами директора лікарні Суреша Гойа, вона "пробула там 15-20 хвилин" через травму, отриману в готелі.

У топі New Idea новина з Голлівуду. За даними західних ЗМІ, 54-річний актор Бред Пітт зустрічається із 55-річною колегою Демі Мур.

Інсайдер розповів виданню, що довга дружба акторів переросла в романтичні почуття.

"Демі дуже впливає на Бреда. Він став набагато спокійніший і енергійніший", - говорить наближена до актора особа.

На його думку, саме завдяки відносинам з Мур Пітт захопився вивченням Каббали.

У топі Mirror новина про українку, яка приймає річкові ванни в сильний мороз без одягу.

32-річна фітнес-тренер Ірина Володимирська з Києва щоранку приходить до Дніпра, щоб скупатися. За її словами, завдяки моржування вона виглядає молодше, а її тіло підтягнуте.

Mirror

Рівно 9 років Ірина не поступається своєю звичкою, приймати ванни у річці без одягу.

У топі Commercial Times новина про те, що Apple зупинила виробництво iPhone.

Компанія Apple призупинила виробництво iPhone 8 Plus на заводі в Куньшань (Китай) на два тижні. Причина полягає в тому, що постачальник Wistron, що займається складанням пристроїв, ймовірно, використовував несертифіковані комплектуючі.

У топі Fox News новина про породіллю, яка сама дістала дитину з утроби після кесаревого розтину.

Fox News

У США жінка попросила подругу-фотографа зняти весь процес на камеру.

Емілі Дайал зі штату Кентуккі багато років пропрацювала акушеркою. Кілька років тому її первісток помер під час кесаревого розтину. Тому, як тільки жінка дізналася про нову вагітність, вона твердо вирішила, що другі пологи буде приймати у себе сама. Колеги погодилися допомогти їй під час пологів, а фотограф Сара Хілл відобразила те, що відбувається.

Нагадуємо, що станом на 9:20 за київським часом у топах західних ЗМІ були наступні новини:

У топі The Washington Post новина про те, що президент США Дональд Трамп вирішив звільнити свого радника з національної безпеки Герберта Макмастера і зараз активно шукає йому заміну.

Трамп готовий взяти час на звільнення Макмастера, щоб "не принизити генерала, з яким завжди був на одній хвилі", і знайти йому сильного наступника.

Крім того, співрозмовники газети анонсували нові звільнення у Білому домі, які торкнуться вищих посадових осіб.

У топі The Telegraph і Mirror нові подробиці справи про отруєння Скрипаля.

Речовина, якою був отруєний колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль, буцімто знаходилася у валізі його дочки.

Як повідомляє видання, отруйною речовиною міг бути просякнутий предмет одягу або косметики, який мав бути розпакований тільки в будинку Скрипаля у Солсбері.

У топі Reuters новина про катастрофу моста в Майамі, США. Станом на 8:00 за київським часом, загинуло 4 людини, поранені 10.

Рятувальники продовжують працювати на місці аварії, де під уламками залишилося щонайменше 8 авто.

У топі CNN новина про те, що старший син президента США Дональд Трамп-молодший і його дружина Ванесса Трамп підтвердили, що розлучаються після 12-ти років спільного життя.

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"Після 12 років шлюбу ми вирішили піти різними шляхами. Ми завжди будемо ставитися з великою повагою один до одного і до наших сімей. Ми маємо п'ятьох прекрасних дітей, і вони будуть залишатися нашим головним пріоритетом", - йдеться у заяві подружжя.

Дональд Трамп-молодший і його дружина Ванесса попросили у журналістів приватності в цей період часу.

У топі The Sun відео, яке стало вірусним.

Жінка на очах у публіки поїдає сирий м'ясний фарш, поливаючи його олією. Закушує "страву" вона цілим неочищеним лимоном.

Відео вже подивилися понад 400 тисяч разів.

Також у топі найбагатша повія США. Таке стверджує 20-річна Аліса Літтл.

За словами дівчини, робота в секс-індустрії це "краще, що було в житті". За два роки вона заробила своїми послугами майже мільйон доларів.

The Sun

Водночас за словами Літтл, їй доводиться багато витрачати. Майже 2500 доларів на рік їй доводиться витрачати на презервативи і мастило. Крім цього необхідно викладати гроші за манікюр і заняття у тренажерному залі. Кожен день їй доводиться вставати о 7 ранку.

У топі NHK новина про те, що в Японії займуться розробкою літаючого транспорту.

Уряд Японії прийняв рішення активно підтримати розробку в країні літаючих автомобілів з метою вирішення проблеми транспортних заторів і оптимізації вантажних потоків.

Допомогою компаніям і розробкою відповідного законодавства займеться міністерство економіки, торгівлі і промисловості.

У топі Fox News новина про те, що авіакомпанія помилково змусила пса пролетіти над океаном в багажному відділенні.

Американка поскаржилася на те, що її собака виявилася у Японії замість Канзасу.

Кара Свіндл разом із двома дітьми летіла зі штату Орегон у штат Канзас 13 березня рейсом авіакомпанії United Airlines. Її пес - 10-річна німецька вівчарка на прізвисько Ірго - повинен був відправитися туди ж іншим рейсом. Оскільки його порода вважається великою, йому довелося летіти в перенісці в багажному відділенні.

Коли Свіндл по прильоту пішла отримувати багаж, замість вівчарки їй видали німецького дога, який повинен був відправитися до Японії. Співробітники авіакомпанії пояснили, що їхнє перенесення виглядали однаково і, згідно з документами, жінці вручили її вихованця.

Пізніше авіакомпанія визнала помилку, однак жінці пояснили, що їй можуть повернути собаку тільки через два тижні, оскільки вона повинна буде пройти карантин після міжнародного рейсу.

У топі історія співачки і актриси Дженніфер Лопес, яка розповіла про те, що один із режисерів до неї домагався.

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Правда, зірці пощастило. За її словами, він попросив зняти сорочку і показати йому груди, але вона цього не зробила. Рішення Лопес далося не легко, оскільки вона хотіла отримати роль. Але, за словами актриси, незважаючи на складність сказати "ні", це просто необхідно робити не тільки в кіноіндустрії, але й по життю.

Решта подій, включених у топи найпопулярніших західних електронних ЗМІ, носять більш локальний характер.