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22 квітня • оновлено в 23:47
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Офіційно: в США вперше підтвердили зараження домашніх котів коронавірусом

9.4т
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У штаті Нью-Йорк зафіксовані перші в США випадки зараження коронавірусом COVID-19 серед домашніх тварин.

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Імовірно, дві кішки заразилися від людини, заявили в Міністерстві сільського господарства і федеральних центрах по контролю і профілактиці захворювань, передає mynbc15.

Офіційно: в США вперше підтвердили зараження домашніх котів коронавірусом

Відзначається, що кішки, у яких були легкі респіраторні захворювання, йдуть на поправку.

Влада країни запевнила, що поки немає жодних свідоцтв можливості передачі вірусу від тварин до людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США був зареєстрований перший випадок зараження коронавірусом у тигра. Тварина захворіла в нью-йоркському зоопарку.

Нагадаємо, що в китайському місті Ухань, який став епіцентром зараження COVID-19, вчені виявили коронавірус нового типу SARS-CoV-2. Вірусологи відвідали притулки для тварин в різних частинах міста і виявили, що 15% бродячих кішок заражені COVID-19.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
США
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    Підтверджені випадки: 6592.

    Вилікувалися: 424. Померли: 174.

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