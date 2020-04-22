Офіційно: в США вперше підтвердили зараження домашніх котів коронавірусом

У штаті Нью-Йорк зафіксовані перші в США випадки зараження коронавірусом COVID-19 серед домашніх тварин.
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Імовірно, дві кішки заразилися від людини, заявили в Міністерстві сільського господарства і федеральних центрах по контролю і профілактиці захворювань, передає mynbc15.
Відзначається, що кішки, у яких були легкі респіраторні захворювання, йдуть на поправку.
Влада країни запевнила, що поки немає жодних свідоцтв можливості передачі вірусу від тварин до людей.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в США був зареєстрований перший випадок зараження коронавірусом у тигра. Тварина захворіла в нью-йоркському зоопарку.
Нагадаємо, що в китайському місті Ухань, який став епіцентром зараження COVID-19, вчені виявили коронавірус нового типу SARS-CoV-2. Вірусологи відвідали притулки для тварин в різних частинах міста і виявили, що 15% бродячих кішок заражені COVID-19.
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