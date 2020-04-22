Офіційне ЗМІ Північної Кореї пояснило зникнення Кім Чен Ина

Яра Дорош Світ 23:15, 22.04.2020 Оновлено: 23:34, 22.04.2020

Лідер КНДР Кім Чен Ин, імовірно, перебуває "в глибокій медитації".

Про це написало офіційне новинне агентство країни DPRK News Service у Twitter. Раніше про його смерть або ж хворобу поширилося багато непідтвердженої інформації.

"Кім Чен Ин, повідомляється, перебуває у глибокій медитації", – йдеться у пості.

Офіційне ЗМІ Північної Кореї пояснило зникнення Кім Чен Ина
Yonhap News Agency

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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