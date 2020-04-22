Офіційне ЗМІ Північної Кореї пояснило зникнення Кім Чен Ина
Лідер КНДР Кім Чен Ин, імовірно, перебуває "в глибокій медитації".
Про це написало офіційне новинне агентство країни DPRK News Service у Twitter. Раніше про його смерть або ж хворобу поширилося багато непідтвердженої інформації.
"Кім Чен Ин, повідомляється, перебуває у глибокій медитації", – йдеться у пості.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
ЗМІ повідомило, що розвідка США почала серйозну негласну перевірку інформації про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин перебуває у важкому стані в реанімації після хірургічного втручання.
У мережі почали обговорювати інформацію про те, що лідер КНДР, імовірно, помер.
Представники уряду Північної Кореї 21 квітня заявили, що їм невідомо про будь-які ознаки погіршення здоров'я Кім Чен Ина.
Кім Е Чжон, молодша сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, може замінити брата у разі його смерті.
Президент США Дональд Трамп заявив, що нічого не знає про важкий стан Кім Чен Ина, однак, якщо це так – бажає йому якнайшвидшого одужання.