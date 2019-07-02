Офіси Facebook терміново евакуювали через "смертельнe" посилку

У США (місто Менло-Парк) компанія Facebook Inc евакуювала співробітників із чотирьох будівель через посилку, яка, ймовірно, містить нервово-паралітичну речовину зарин.

Зокрема, інформацію підтвердив представник Facebook Ентоні Харрісон. За його словами, як мінімум дві людини могли контактувати з токсином, передає Reuters.

"Влада ще не ідентифікувала знайдену речовину. На даний момент три з евакуйованих будівель було очищено для повернення співробітників", – сказав він.

Facebook Meduza

За інформацією рятувальників, у людей, які стикалися з посилкою, поки не проявилися симптоми впливу зарину.

"Обладнання, яке тестує всі вхідні посилки, показало позитивний результат (перевірки на токсин), тому вони просто ініціювали свій стандартний протокол. Тепер ми просто чекаємо, щоб перевірити, чи правда це", – заявив співробітник пожежної служби Джон Джонсон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти підозрювали, що зарин могли використовувати під час хімічної атаки на Сирію в 2017 році.

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