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10 січня • оновлено в 18:11
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Катастрофа літака МАУ: Офіс генпрокурора виступив із гучним закликом до Заходу

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Офіс генерального прокурора України звернувся до Канади, США, Австралії та Великобританії з проханням надати інформацію, яка може сприяти розслідуванню катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Ірані.

Відповідну заяву оприлюднила у п'ятницю, 10 січня, пресслужба відомства.

Зокрема увагу ОГП привернула заява прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо про наявність у канадської сторони доказів, зокрема даних розвідувальних органів щодо можливого ураження ракетою літака, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран – Київ.

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Україна звернулася до Заходу через катастрофу Boeing

Україна звернулася до Заходу через катастрофу Boeing

Раніше з аналогічним закликом до міжнародних партнерів звернувся президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.

  • Президент США Дональд Трамп сумнівається, що літак зазнав аварії через технічні несправності.

  • Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон запевнив, що існують докази того, що український літак Boeing 737 збили іранською ракетою.

  • Влада Ірану категорично заперечує, що літак МАУ міг бути випадково збитий ракетою російського виробництва. Таку позицію озвучив офіційний представник іранського уряду Алі Рабей.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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Крым Андрей
Крым Андрей
Доказательства есть. Но они секретные.
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Kovalenko Valery
Kovalenko Valery
А какие доказательства ждёт генпрокурор? Флешку с мультиком про запуск ракеты?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Я балдею! У канады есть ".доказательства, в том числе данные раз ведыватель ных ор ганов .." С цу ко, левый ботинок США... заговорил !
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