Катастрофа літака МАУ: Офіс генпрокурора виступив із гучним закликом до Заходу

Офіс генерального прокурора України звернувся до Канади, США, Австралії та Великобританії з проханням надати інформацію, яка може сприяти розслідуванню катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Ірані.

Відповідну заяву оприлюднила у п'ятницю, 10 січня, пресслужба відомства.

Зокрема увагу ОГП привернула заява прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо про наявність у канадської сторони доказів, зокрема даних розвідувальних органів щодо можливого ураження ракетою літака, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран – Київ.

Україна звернулася до Заходу через катастрофу Boeing

Раніше з аналогічним закликом до міжнародних партнерів звернувся президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.

Президент США Дональд Трамп сумнівається, що літак зазнав аварії через технічні несправності.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон запевнив, що існують докази того, що український літак Boeing 737 збили іранською ракетою.

Влада Ірану категорично заперечує, що літак МАУ міг бути випадково збитий ракетою російського виробництва. Таку позицію озвучив офіційний представник іранського уряду Алі Рабей.

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