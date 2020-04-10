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10 квітня • оновлено в 18:09
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Одягнув 11 предметів: лікар показав, як захищає себе від коронавірусу

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Щоб максимально убезпечити себе від зараження коронавірусом COVID-19, лікарям необхідно надіти більше 10 елементів захисного костюма.

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Лікар імовірно з Китаю зняв на відео процес підготовки до своєї зміні в інфекційній лікарні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Одягнув 11 предметів: лікар показав, як захищає себе від коронавірусу

Скрін відео

Спочатку медик наклеює на ніс і під очима силіконові накладки, щоб не натирала маска. Потім одягає тканинну шапочку, респіратор, захисні окуляри, гумову шапку і рукавички, закритий захисний костюм.

Після цього він одягає ще одну пару рукавичок і спеціальні бахіли, краї костюма приклеює пластиром до респіратора, а зверху – ще медичну маску.

Весь процес зайняв у лікаря кілька хвилин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі міської поліклініки №5 в Миколаєві через незабезпеченість захисними засобами змушені прати одноразові костюми і навіть шапочки.

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Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Теги
лікарі вірус
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