Одягнув 11 предметів: лікар показав, як захищає себе від коронавірусу

Щоб максимально убезпечити себе від зараження коронавірусом COVID-19, лікарям необхідно надіти більше 10 елементів захисного костюма.
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Лікар імовірно з Китаю зняв на відео процес підготовки до своєї зміні в інфекційній лікарні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Скрін відео
Спочатку медик наклеює на ніс і під очима силіконові накладки, щоб не натирала маска. Потім одягає тканинну шапочку, респіратор, захисні окуляри, гумову шапку і рукавички, закритий захисний костюм.
Після цього він одягає ще одну пару рукавичок і спеціальні бахіли, краї костюма приклеює пластиром до респіратора, а зверху – ще медичну маску.
Весь процес зайняв у лікаря кілька хвилин.
Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі міської поліклініки №5 в Миколаєві через незабезпеченість захисними засобами змушені прати одноразові костюми і навіть шапочки.
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