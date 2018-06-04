"Одужуй": Поклонську присоромили і звинуватили у божевіллі

Глава канцелярії Російського імператорського дому Олександр Закатов звинуватив у наклепі депутата нелегітимної Держдуми РФ Наталію Поклонську, яку обурила поїздка княгині Марії Романової та її сина князя Георгія по Кримському мосту.

За його словами, таким чином депутат намагається зробити собі черговий піар на темі імператорської сім'ї, передає НСН.

"У тому, що сказала Поклонська, є кілька наклепницьких заяв. Наприклад, вона говорить про те, що приїхали "іноземні громадяни". Нагадаю, що велика княгиня і великий князь з 1992 року отримали паспорти громадян РФ, вони є громадянами нашої країни", - заявив він.

Слова Поклонської про те, що дід княгині Кирило Володимирович став першим членом імператорської родини, який порушив присягу цареві і він прийняв революцію, чим зрадив імператора, Закатов також назвав наклепом.

"Уже давно доведено, що ніякої зради не було. Є опубліковане листування, з якого випливає, що Кирило Володимирович разом зі своїм дядьком Павлом Олександровичем намагалися зробити все, щоб, як вони писали, зберегти Нікі (Миколу ІІ) на престолі. Те, що їм це не вдалося , напевно, це не вдалося б нікому. Але поширювати цей давно викритий наклеп для депутата Державної думи, для юриста - це дуже соромно", - наголосив він.

У той же час, за словами Закатова, імператорський дім не має наміру закликати Поклонську до відповідальності за наклеп і вважає, що її душевний стан вкрай нестабільний.

"Тут ніяких дій з нашого боку бути не може, тому що це - одна з дуже багатьох нерозумних і непорядних кампаній проти імператорського дому. Імператорський дім абсолютно спокійно ставиться до божевілля пані Поклонської. Ми шкодуємо про її нинішній душевний стан. Бажаємо їй якнайшвидшого одужання. думаємо, що коли-небудь Господь пошле їй напоумлення, і вона покається і вибачиться. Якщо цього не відбудеться - тим гірше для неї", - підсумував представник імператорського дому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, княгиня та її син незаконно прибули до Криму і проїхалися по мосту через Керченську протоку в автомобілі Lada 2 червня. Романови назвали міст "перлиною" і "надбанням" народу.