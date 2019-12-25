Однокласники змусили хлопчика-вегана їсти траву з газону: фото

У Британії в одній зі шкіл, розташованій у передмісті Бірмінгема, учні змусили свого 11-річного однокласника їсти траву з газону.

На такий крок вони пішли навмисно, знаючи, що він дотримувався веганскої дієти. У цьому переконані батьки хлопчика, повідомляє видання The Mirror.

Так, 45-річний Лі Хейлс розповів, що його син Джек Шенахен ходить до католицької школи й там над ним знущаються інші учні.

У Британії хлопчик-веган постраждав від булінгу в школі

"Вони тицяли йому в обличчя сендвіч із тунцем і примушували їсти траву з газону. На жаль, ось так суспільство ставиться до веганів. Ми вислуховуємо дурні коментарі, нам ставлять дурні запитання, ми ловимо виразні погляди", – зізнався британець.

Однокласники змусили школяра їсти траву з газону BPM Media

За його словами, хоча він і його дружина вегани, дітей їсти м'ясо і продукти тваринного походження в їхній родині ніхто не примушував – вони зважилися на це самостійно. Зокрема, Шенахен став веганом три роки тому.

Інцидент трапився в католицькій школі BPM Media

Зі свого боку адміністрація навчального закладу вже випустила офіційну заяву, в якій зазначається, що вони ретельно розслідують інцидент і завжди серйозно ставляться до епізодів булінгу в школі. Журналістам вони підтвердили, що знали про харчові переваги Шенахена й навіть розробили меню з урахуванням його потреб.

Батьки планують перевести дитину в іншу освітню установу BPM Media

"Джек за останні три місяці все частіше говорив, що йому погано, але варто було нам дозволити не ходити до школи, як він видужував в одну мить. Його так сильно труїли, що він прикидався хворим", – зізнався Хейлс, підкресливши, що його син Шенахен – один із кращих учнів у своєму класі.

Також батько хлопчика, який постраждав від жорстокості своїх однокласників, вважає, що школа робить недостатньо, і тому планує перевести дитину в іншу освітню установу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий американський баскетболіст Дуейн Уейд припинив гомофобний скандал навколо сина, відповівши троллям, які знущалися над хлопчиком у соцмережі.

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