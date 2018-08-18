Давно это было, уже лет 10-15 назад. В одном чисто академическом споре возник вопрос о том, зачем вообще нужны атомные подводные ракетоносцы. Простой ответ можно найти на просторах Сети, но суть спора была чисто дилетантской и потому – предполагающей задавать странные вопросы. Это как раз был тот вариант, когда лучше с умным потерять, чем с дураком – найти. Все началось с того, что человечество истратило на ядерное оружие гигантские суммы и в результате получило инструмент, с помощью которого невозможно получить победу в том классическом варианте. В самом деле, эпоха быстрого наращивания ядерных вооружений пришлась на противостояние совка и США. По сути – это была гонка, в которой то одна, то другая сторона вырывалась вперед и отстающая сторона всячески старалась добиться паритета. Сначала гандикап оказался у США, а потом совок опередил Штаты по мощности термоядерных устройств, которые были испытаны в натуре.

Только много позже стало понятно, что Штаты просто остановились в наращивании мощности ядерных устройств, поскольку это утратило смысл, а до совка это дошло позже и он успел бахнуть свою "Царь-бомбу", прежде чем и там поняли, что оружие поучилось ущербным.

В самом деле победа, как ее понимали военные от Сунь Цзы до фон Клаузевица, состоит в преодолении военного сопротивления противника при овладении его ресурсами, коими является территория, коммуникации, материальные ресурсы, производственные мощности, плодородные земли, умелое население, наконец. То есть, победа является окончанием военной фазы стремления овладеть ресурсами.

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Противостояние же совка и Штатов не предполагало джентльменского обмена ядерными ударами в формате, например: не более трех боеголовок по 100 килотонн каждая, и не больше, чем по трем военным объектам. Изначально обе стороны планировали массированное применение ЯО, практически всем уцелевшим арсеналом. Вернее, каждая из сторон полагала, что противник нанесет удар первым, или запустит ракеты для нанесения удара, или начнет действия, которые ведут к применению ЯО и тогда запускается собственная процедура применения ядерного оружия. Понятно, что основными целями обоих противников как раз и были места базирования или хранения ЯО, а потом – остальная инфраструктура. При этом допускалось, что часть боеголовок противника поразит собственные объекты и потому ответ должен был гарантировать уничтожение противника только частью собственного потенциала, который уцелел от удара противника. В конце концов, мощности ядерного оружия каждой из сторон стало хватать на многократное уничтожение противника или гарантированное уничтожение только частью своего ядерного потенциала.

Однако сами создатели ядерного оружия указали на сопутствующий ущерб, связанный с таким массовым применением ядерного оружия. В случае, если отстреляется только одна сторона и даже не всеми своими ядерными носителями, то как минимум – территория противника станет непригодной для жизни. Ее экономический потенциал будет безвозвратно утерян, а материальные ценности придут в негодность. Территория окажется непригодной для жизни, а население либо погибнет, либо будет поражено как поражающими факторами ЯО, так и вторичными последствиями ядерной бомбардировки. Плюс к этому, такое применение ЯО приведет к глобальным изменениям климата, что станет губительным даже для населения тех частей Земли, куда удары не наносились, в том числе, речь идет и о территории того, кто смог первым отстреляться и не получить удара в ответ.

В общем, речь пошла о том, что был утрачен сам смысл ведения ядерной войны, поскольку победителя в ней не будет. То есть, сама идея массированного применения ЯО ушла за грань абсурда и остановилась на какой-то условной точке.

Элемент абсурда содержался и в тех самых ядерных ракетоносцах, с которых и началось описание всей ситуации. Дело в том, что ракеты, стоящие на их борту, прошли свой полный цикл развития и уперлись в грань абсурда. Действительно, когда ракеты морского базирования могли пролететь тысячу-полторы тысячи километров, то имело смысл незаметно подогнать стартовую платформу вплотную к берегам противника и в случае чего – отстреляться по его территории. Но время шло и ракеты стали летать все дальше и дальше. В один прекрасный момент их возможности по дальности полета стали такими, что они могли отстреляться прямо от своего причала, на собственной базе, и ракетам хватило бы возможностей забросить боеголовку в любую точку земного шара и не важно, с какой стороны ракета прилетит. Так, совковые подводники имели боевые задания отстреляться по Штатам ракетами, которые могли долететь до них через Южный полюс.

Еще раз, подлодке не надо с риском пробираться к берегам противника, она может отстреляться прямо из своей базы и разница в результатах будет минимальной, разве что ракетам понадобится лететь на 15-20 минут дольше, и все.

По большому счету, исчезла даже необходимость прятаться глубоко на дне, в неизвестном месте, чтобы в случае войны, применить ЯО из неожиданного места, все можно сделать без этих "казаков-разбойников". Вот именно это соображение и заставило поставить вопрос о необходимости строительства именно атомных подводных ракетоносцев. Какой смысл тратит 3-5 миллиардов долларов на огромную машину, эффективность стрельбы которой примерно одинакова, как из открытого моря, так и из собственной базы. Если на проблему посмотреть под таким углом зрения, то ответ оказывается не таким очевидным, как это кажется на первый взгляд. Очень похоже на то, что смысл в этой системе вооружений уже постепенно исчезает, поскольку изменились условия применения оружия.

Между прочим, эти мысли приходили в голову многим наблюдателям и в какой-то момент возникло понимание возникшего паритета и необходимости снижения порога убойности арсеналов ЯО. То есть, сегодня мощности арсеналов достаточно для стократного уничтожения всего живого на земле. Но если его (живое) уничтожить всего один раз, то следующие 99 просто никому не нужны и не имеют вообще никакого смысла. Поэтому возникла идея сокращения арсеналов ЯО до каких-то вменяемых величин. Собственно говоря, само ЯО, средства его доставки и масса сопутствующих систем, на которые затрачены триллионы долларов, стали таким себе чемоданом без ручки или инструментом, которым невозможно достичь конкретных результатов, которыми можно было бы воспользоваться.

То есть, речь идет о том, что в какой-то момент может возникнуть ситуация, при которой горы оружия уже не дают какого-то преимущества и не могут являться полноценным инструментом достижения целей.

В Украине формализовалась ситуация, которая обещает стать неким подобием того, что описано выше. Успешно завершился очередной этап испытаний крылатой ракеты "Нептун", которая способна поражать как стационарные, так и мобильные, морские цели. Заявленная дальность полета до цели составляет 300 км. Но это – конвенционная дальность, а ходят слухи о том, что небольшие манипуляции могут расширить боевой радиус до 500 км. Но даже заявленной дальности уже достаточно для того, чтобы взять под полный контроль весь Крым и его побережье и все Азовское море.

Как только ракета пойдет в серию, а это случится очень быстро, то ситуация с оккупированными территориями кардинально изменится. Именно в зоне оккупированных территорий ВСУ будут доступны любые цели. Это значит, что весь российский флот, стоящий в Крыму, и все, что Москва притащила в Азовское море, будет обеспечено средствами поражения с перекрытием. В этом случае, дефилирование серых посудин под андреевским флагом станет рискованной затеей и любимые российскими военными моряками пиратские действия станут сурово наказуемыми. То есть, бряцание оружием уже утратит смысл.

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Что особенно важно в этой ситуации, крылатая ракета выйдет сразу в нескольких вариантах базирования: наземном, воздушном и морском, а потому – сюрпризов может принести немало. Это тем более очевидно, что Укроборонпром не раз подчеркивал, что в создании новых систем вооружений наши производители все успешнее используют технологии наших партнеров. То есть, производственники используют материалы, узлы и агрегаты, которые делают оружие куда более эффективным, чем российские разработки, поскольку Залесье никогда не получит возможности использовать этот потенциал. Западные передовые технологии они могут получить исключительно в составе боеприпаса, который прилетит к их военным. Бойцы ЧВК "Вагнер" и группы спецназа ГРУ – близко познакомились с этими технологии в Сирии, под Хишамом и многие остались настолько поражены как технологиями, так и конкретными изделиями, что им пришлось возвращаться домой по частям в коробках, которые доставил почтальон Печкин.

Недавно Курт Волкер, в одном из своих интервью, сказал о том, что он очень впечатлен уровнем подготовки ВСУ и их мотивацией. Он заметил, что украинская армия, на сегодняшний день, является одной из самых боеспособных в мире. И еще он сказал, что украинские военные имеют некоторые проблемы с техническим оснащением, но с его слов, с этим Штаты помогали, помогают и будут помогать впредь. И еще он заметил, что Украина имеет внушительный военно-технический потенциал, который с помощью Западных партнеров становится еще более серьезным и что Украина имеет возможности производить почти все необходимое для оснащения собственной армии.

Посему, сейчас уже можно говорить о том, что партнеры дали и дают нам не так рыбу, как удочку, которой мы все лучше владеем и чем дальше, тем больше рыбы сможем наловить. Или применительно к нашему случаю – тем больше сможем накормить черноморской рыбы не успевшими убраться в свою выгребную яму оккупантами.