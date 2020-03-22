Одна з перших хворих коронавірусом у Китаї вилікувалася: як вона почувається

57-річній продавчині морепродуктів із Уханя (Китай), яка одна з перших підхопила коронавірус, вдалося вилікуватися.

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Вей Гуйсянь виписали з лікарні ще на початку січня. Як пише Daily Mail, зараз вона повністю здорова, однак її донька, у якої в середині січня був позитивний результат на COVID-19, залишається в польовому госпіталі.

Зазначається, що перші симптоми у продавчині з'явилися ще 10 грудня, але вона проігнорувала їх. Через деякий час все ж пішла в приватну клініку біля свого будинку, де їй вводили антибіотики за допомогою крапельниці. Спочатку лікарі діагностували бронхіт.

А вже через декілька днів, коли жінка почала втрачати свідомість, її госпіталізували до респіраторного відділення лікарні Сіхе. Лікарі провели детальніші аналізи, враховуючи мазок із горла і ендоскопію, але так і не змогли встановити діагноз.

Щоправда, через декілька тижнів медики пов'язали схожі симптоми у групи людей з одного району, і діагностували у них новий коронавірус.

Вей Гуйсянь витратила на своє лікування величезну суму, проте вважає себе щасливицею, оскільки багатьом не вдалося вижити після цього захворювання.

На думку китаянки, вона могла заразитися коронавірусом саме на ринку, де працювала поруд із продавцями дикого м'яса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє кінематографістів із Уханя зняли документальний мініфільм про життя в їхньому рідному місті, яке стало епіцентром спалаху коронавірусу.

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