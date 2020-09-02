Один із лідерів "червоних кхмерів" товариш Дуч помер у в'язниці: історія вбивці

У Камбоджі помер один із лідерів "червоних кхмерів" Канг Кек Ієу, відомий також як товариш Дуч, звинувачений у скоєнні злочинів проти людяності.

Як пише ВВС, він помер у віці 77 років. На момент смерті товариш Дуч відбував довічне тюремне ув'язнення. Йому були висунуті звинувачення в порушенні Женевської конвенції, навмисних вбивствах і тортурах.

Товариш Дуч був одним із лідерів маоістського режиму "червоних кхмерів", який діяв у Камбоджі в 1975-1979 роках. Вважається, що за цього режиму були вбиті до 2 млн осіб.

Канг Кек Ієу керував секретною в'язницею S-21, облаштованою кхмерами в будівлі школи в Пномпені. Через це місце пройшли, за різними даними, від 15 000 до 17 000 осіб, більшість із яких під тортурами зізналися в уявних злочинах і були вбиті. В'язні гинули від ран, від експериментальних хірургічних операцій, що проводилися без наркозу, або їх забивала бригада катів.

Товаришу Дучу було 77 років

Трибунал, створений за підтримки ООН, у 2010 році визнав товариша Дуча винним в злочинах проти людяності і засудив до 30 років в'язниці.

Канг Кек Ієу оскаржив це рішення, і в 2012 році суд призначив йому довічний термін. На процесі він спочатку визнав провину як керівник S-21, але під час апеляції почав говорити, що тільки виконував накази.

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