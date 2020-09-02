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Один із лідерів "червоних кхмерів" товариш Дуч помер у в'язниці: історія вбивці

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Світ
7,7 т.
Один із лідерів 'червоних кхмерів' товариш Дуч помер у в'язниці: історія вбивці

Товариш Дуч, один із лідерів "червоних кхмерів", помер у в'язниці.

У Камбоджі помер один із лідерів "червоних кхмерів" Канг Кек Ієу, відомий також як товариш Дуч, звинувачений у скоєнні злочинів проти людяності.

Як пише ВВС, він помер у віці 77 років. На момент смерті товариш Дуч відбував довічне тюремне ув'язнення. Йому були висунуті звинувачення в порушенні Женевської конвенції, навмисних вбивствах і тортурах.

Товариш Дуч був одним із лідерів маоістського режиму "червоних кхмерів", який діяв у Камбоджі в 1975-1979 роках. Вважається, що за цього режиму були вбиті до 2 млн осіб.

Канг Кек Ієу керував секретною в'язницею S-21, облаштованою кхмерами в будівлі школи в Пномпені. Через це місце пройшли, за різними даними, від 15 000 до 17 000 осіб, більшість із яких під тортурами зізналися в уявних злочинах і були вбиті. В'язні гинули від ран, від експериментальних хірургічних операцій, що проводилися без наркозу, або їх забивала бригада катів.

Товаришу Дучу було 77 років

Товаришу Дучу було 77 років

Трибунал, створений за підтримки ООН, у 2010 році визнав товариша Дуча винним в злочинах проти людяності і засудив до 30 років в'язниці.

Канг Кек Ієу оскаржив це рішення, і в 2012 році суд призначив йому довічний термін. На процесі він спочатку визнав провину як керівник S-21, але під час апеляції почав говорити, що тільки виконував накази.

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