"Один з кращих": глава МВС Італії підтримав Путіна

Один з найбагатших людей світу Джордж Сорос посперечався з віце-прем'єр-міністром - міністром внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні про особу президента Росії Володимира Путіна.

Під час економічного форуму в Тренто мільярдер заявив про свою стурбованість близькістю нового італійського уряду з Росією, за що був названий "недобросовісним спекулянтом", пише la Repubblica.

"Я не знаю, чи фінансувався Сальвіні Москвою, але громадська думка має право знати", - сказав Сорос. "Я ніколи не отримував ані ліри, ані євро, ані рубля з Росії. Я думаю, що Путін - один з кращих державних діячів, і мені соромно за те, що в Італії запрошують говорити таких недобросовісних спекулянтів, як Сорос", - відповів фінансисту нещодавно призначений на пост міністр.

У той же час мільярдер сказав, що він дуже стурбований близькістю нового уряду з Росією, нагадавши, що "вони (новий уряд Італії. - Ред.) заявили, що виступають за скасування санкцій проти Росії".

"Путін прагне домінувати в Європі, він хоче не руйнувати її, а експлуатувати, бо має виробничі потужності, а російська економіка при Путіні може використовувати тільки сировину і людей. Це сильна загроза, і я дуже стурбований, що є тісний зв'язок між Маттео Сальвини і Путіним", - заявив Джордж Сорос.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами публіцисти Віталія Портникова, до парламентських виборів в Італії Сальвини заявляв, що хотів би, щоб його партію "Ліга" очолював особисто Путін .