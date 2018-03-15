"Один в расход": з'явилося відео засідки "вагнерівців" в Сирії

У мережі з'явилося відео засідки, яку найманці російської приватної військової компанії "Вагнер", влаштували в Сирії.

"Разведоси" Вагнера "каламутять засідку на связюка (+ за інформацією на мотоциклі пересувається місцевий польовий командир), з 2х мотоциклістів один в витрати (дострілюють) другого "Юрок" і Ко забирають собі", - описали те, що відбувається на відео в одному з російських пабліків "Вконтакте ".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше були названі зарплати найманців ПВК "Вагнер" .