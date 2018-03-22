"Один такий": журналіст розкрив таємницю "кокаїнового літака" Росії

"Кокаїновий" літак Росії, на якому також полетіли з Великобританії 23 російських дипломати, єдиний у влади РФ.

Таку думку у своєму Telegram-каналі висловив російський журналіст, оглядач "Ехо Москви" Антон Орех.

"Цей літак возить кокаїн, цей літак везе Патрушева в Таїланд, цей літак привозить дипломатів з Лондона. Та не ламайте ви голову! У них просто один літак! Не якийсь спеціальний особливий літак, а просто один!" - припустив він.

Як повідомляв "Обозреватель", вислані з Великобританії 23 російських дипломати через справу про отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля повернулися на батьківщину на замішаному в кокаїновому скандалі літаку.