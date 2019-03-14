Один стріляв, другий добивав сокирою: з'явилося шокуюче відео зі школи Бразилії

У школі Бразилії, де під час нападу були вбиті 9 осіб і 17 поранені, людей стріляли з пістолета, а потім добивали сокирою.

Шокуюче відео з камер спостереження оприлюднили в мережі. На кадрах видно двох хлопців, які заходять із рюкзаками в будівлю школи. Один відкриває вогонь, люди в паніці розбігаються. Другий дістає із сумки сокиру, підходить до лежачого на підлозі пораненого і завдає йому удари.

Увага! Відео містить сцени насильства, 18+

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Як стало відомо, злочинці – колишні учні школи. Один із убивць – 17-річний Гільєрме Тауччі Монтейру–- скаржився на цькування і публікував у соцмережі фотографії зі зброєю.

17-річний Гільєрме Тауччі Монтейру Supplied

17-річний Гільєрме Тауччі Монтейру Supplied

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 березня в Нігерії обвалилася будівля школи. Під завалами опинилися більше 100 дітей.

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