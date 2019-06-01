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Один серед ридаючих дівчаток: у мережі показали дивне фото Кім Чен Ина

2.5тЧитати матеріал російською

Північнокорейське Центральне телеграфне агентство (ЦТАК) розповсюдило досить дивне фото з лідером країни Кім Чен Ином.

Так, знімок був зроблений під час відвідування Палацу школярів "Шлях навчання в 1000 лі". На ньому президент зображений в оточенні ридаючих дівчаток.

Швидше за все, такою просто була реакція на появу "вождя".

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Кім Чен Ин

Кім Чен Ин

ЦТАК

При цьому місцеві ЗМІ уточнили, що разом з тим Кім Чен Ин розкритикував нову будівлю палацу, звинувативши проектувальників у "формалізмі, пристосуванні і халтурі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент КНДР стратив п'ять високопоставлених чиновників після провалу переговорів із президентом Дональдом Трампом у Ханої.

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Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
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леня зе
леня зе
как шоколадный.вокруг бюджетники кричат дякуемо дякуемо😂😂
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