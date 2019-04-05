"Один пішов проти еліти, другий – проти Путіна": Волкер вказав на особливість виборів в Україні

Українців чекає важкий вибір між кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, який сміливо виступив проти еліти, і чинним главою держави Петром Порошенком, який не побоявся піти проти лідера РФ Володимира Путіна.

Таку думку висловив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер в ефірі одного з американських телеканалів, передає "Укрінформ".

"Зараз перед українським суспільством з'явився такий вибір. Чи хочуть вони того, хто просто йде проти еліти, обіцяючи масові реформи? Чи хочуть вони того, хто їх, мабуть, розчарував у деяких питаннях, але зробив більше реформ, ніж будь-хто інший в Україні за останні 20 років і виступив проти Путіна?" – поділився він.

Курт Волкер EADaily

Цей сценарій, за словами Волкера, нагадує вибори в США і у Франції тим, що з'явився кандидат, який протиставив себе еліті і який говорить: "Знаєте, я важко працював, я домігся досягнень, і ми повинні зробити більше".

Попередив Волкер також про загрозу з боку Росії. "Я думаю, ми можемо припустити, грунтуючись на поведінці РФ досі, що вона продовжить випробовувати будь-кого, хто стане президентом України", – заявив він.

Нових провокацій, за словами Волкера, варто очікувати в другому турі виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волкер також заявив, що США будуть співпрацювати з будь-яким президентом України, незалежно від того, хто переможе в другому турі виборів.

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