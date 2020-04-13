Один апарат ШВЛ на двох: австралійські вчені заявили про прорив

Австралійські вчені знайшли спосіб, як один апарат штучної вентиляції легенів можна використовувати для двох пацієнтів з коронавірусом COVID-19 в умовах нестачі обладнання.

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Дослідники використовували стандартні дихальні контури для створення роздільної вентиляції штучних легенів. За їхніми словами, для цього методу підійде типове обладнання реанімаційних відділень лікарень, проте застосовувати його варто тільки в критичних випадках, пише Daily Mail.

У штічних легенів, які використовували вчені, була різна податливість. Таким чином експеримент був наближений до клінічної ситуації, коли до одного апарату можуть одночасно бути підключені пацієнти, легені яких відрізняються.

Штучна вентиляція забезпечувалася в двох стандартних режимах – вентиляція за тиском і вентиляція за обсягом. В результаті апарат ШВЛ зміг прийнятно окремо вентилювати два штучних легенів з достатньо вірними параметрами дихальних обсягів і хвилинної вентиляції.

Вчені підкреслили, що своїм дослідженням вони тільки хочуть викликати дискусію серед учених, а їхній метод не призначений для клінічного використання. Винятком можуть бути тільки крайні випадки необхідності.

Загалом такий метод може завдати більше шкоди, ніж користі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київська компанія тестує Y-коннектори, які дозволяють використовувати апарат ШВЛ одночасно для двох пацієнтів з коронавірусом.

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