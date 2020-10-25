Очільник корпорації Samsung помер у Південній Кореї

У неділю, 25 жовтня, в лікарні Сеулу помер керівник корпорації Samsung Group Лі Кун Хі. Чоловіку було 78 років.

Як пише Yonhap News Agency, з травня 2014 року очільник компанії був прикутий до ліжка після перенесеного серцевого нападу. У Лі залишилися дружина Хонг Ра-хі, єдиний син Чже-йон та дві дочки Бу-джин та Се-хен.

Саме син Чже-йон є віцеголовою Samsung Electronics, тоді як Бу-джин очолює готельний підрозділ Samsung Hotel Shilla Co., а Се-хен відповідає за Фонд добробуту Samsung.

У компанії зазначили, що похорони Лі відбуватимуться скромно, на них будуть присутні лише члени сім'ї.

Померлий керівний корпорації офіційно очолив Samsung у 1987 році у віці 45 років, коли помер його батько Лі Бюнг-Чулл, засновник сучасної Samsung Group. У 1993 році Лі Кун Хі оголосив про свою першу філософію бізнесу, що стосувалася торгових марок, "ініціативи нового управління", яку згодом Samsung прийняла як доктрину і досі послуговується нею. Найвідоміший рядок з цієї філософії – "Змінюйте все, крім дружини та дітей".

Під керівництвом Лі Samsung заснувала десятки філій, включаючи провідного виробника смартфонів у світі Samsung Electronics Co. та Samsung Life Insurance Co.

Загалом вся корпорація стала чи не головним центром південнокорейської економіки. Адже активи групи становили 8 трильйонів вон ($6,9 млрд) на момент, коли Лі став її керівником, і зараз зросли у 50 разів.

Очікується, що єдиний син Лі Чже-йон стане новим лідером Samsung Group, проте він потрапив у гучний скандал щодо правонаступництва: чоловік був звинувачений в шахрайстві та маніпуляціях з цінами акцій за злиття двох підрозділів групи задля полегшення отримання спадку від батька.

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