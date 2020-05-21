Очікують восени: у США замовили 300 мільйонів доз вакцини від COVID-19

Антон Малиновський Світ 23:49, 21.05.2020 Оновлено: 23:59, 21.05.2020

Уряд США замовив 300 мільйонів доз потенційної вакцини від COVID-19, яку розробляє компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє DailyMail, Управління біомедичних досліджень і розробок США перевело на рахунки компанії AstraZeneca більше одного мільярда доларів. Ці гроші підуть на розробку вакцини і поставку 300 мільйонів доз восени, коли її перші зразки, імовірно, будуть готові.

У Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб уже відзначили, що контракт є важливим кроком, щоб уже до 2021 року вакцина була доступна.

У США замовили 300 мільйонів доз вакцини від COVID-19
DailyMail

Зараз вакцина AZD1222 проходить клінічні випробування на людях і, за заявами команди дослідників, вони бачать гарний прогрес. Сама вакцина діє в такий спосіб: препарат містить лабораторний аденовірус, що імітує структуру COVID-19. Так організм виробляє імунну систему без ризику для здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська компанія Moderna заявила, що її експериментальна вакцина mRNA-1273 довела свою ефективність проти COVID-19 на ранній стадії клінічних випробувань на людях.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Пережив полон і страшні тортури: подробиці про легендарного командира "Луганськ-1", трагічно загиблого на завданні

Зеленські привітали українців із Днем вишиванки яскравим фото

Присутність військ РФ на Донбасі підтверджена: США виступили із заявою

"Горбатого могила виправить": чим прославився мер Черкас, якого Зеленський привселюдно назвав бандитом

Вантажі на авіакріслах. Карантинний експеримент від МАУ