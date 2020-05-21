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22 травня • оновлено в 00:44
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Очікують восени: у США замовили 300 мільйонів доз вакцини від COVID-19

3.2т
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Уряд США замовив 300 мільйонів доз потенційної вакцини від COVID-19, яку розробляє компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.

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Як повідомляє DailyMail, Управління біомедичних досліджень і розробок США перевело на рахунки компанії AstraZeneca більше одного мільярда доларів. Ці гроші підуть на розробку вакцини і поставку 300 мільйонів доз восени, коли її перші зразки, імовірно, будуть готові.

У Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб уже відзначили, що контракт є важливим кроком, щоб уже до 2021 року вакцина була доступна.

У США замовили 300 мільйонів доз вакцини від COVID-19

У США замовили 300 мільйонів доз вакцини від COVID-19

DailyMail

Зараз вакцина AZD1222 проходить клінічні випробування на людях і, за заявами команди дослідників, вони бачать гарний прогрес. Сама вакцина діє в такий спосіб: препарат містить лабораторний аденовірус, що імітує структуру COVID-19. Так організм виробляє імунну систему без ризику для здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська компанія Moderna заявила, що її експериментальна вакцина mRNA-1273 довела свою ефективність проти COVID-19 на ранній стадії клінічних випробувань на людях.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
США
Теги
ліки вірус
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