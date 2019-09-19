Очевидці зняли величезного "водяного монстра" в Китаї: фото

На сході Китаю місцевих жителів переполошив 18-метровий "водяний монстр", що ковзає поверхнею річки Янцзи.

Про це повідомляє Mirror Online. "Істоту" очевидці засікли біля найбільшої в світі гідроелектростанції "Три ущелини" в китайській провінції Хубей.

При цьому, за словами місцевих жителів "монстр" був чорного кольору і досягав 60 футів в довжину. Професор Ван Чуньфан з сільськогосподарського університету Хуачжун припустила, що чудовиськом може бути водяна змія.

Такий висновок вона зробила через характер руху істоти. У той же час місцеві робітники впевнені, що "монстр" – це просто гумова стрічка, яку застосовують для створення надувних човнів

Водяний монстр в Китаї Mirror

Водяний монстр в Китаї Mirror

Водяний монстр в Китаї Mirror

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