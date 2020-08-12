Очевидці розповіли про "пекло" протестів в Білорусі

Білоруси бояться виходити з дому, ходити через головні вулиці і чекати транспорт для того, щоб просто поїхати додому через акції протестів в країні, які тривають.

Люди навіть не відкривають і не підходять до вікон через страх попадання снаряда. Обстановка дуже напружена і лякає. Про "пекло" протестів розповіла 23-річна Марія з Бреста, передає 360tv.ru.

За її словами, білорусам нібито через кібератаки відрубали зв'язок зі світом, родичами за кордоном і позбавили людського права на вільну і доступну інформацію.

Протести в Білорусі

Дівчина, що працює медиком, зазначила, що надію дають багато силовиків, які знімають захисні шоломи, мирно просять розійтися і відмовляються нападати на свій народ.

"Так, виходити страшно. Дуже страшно. І близькі люди будуть переживати. Але людям потрібна допомога. І якщо ти можеш цю допомогу дати і твоя участь може врятувати комусь життя, то це обов'язок кожного – протягнути руку і рятувальний круг. Білорусь вірить і сподівається на свободу і мирне небо! І буде за це боротися", – сказала Марія.

Протести в Білорусі

Блогер і активістка Анастасія з Мінська додала, що обстановка в столиці – "щось між війною і святом". Люди в жаху від жорстокості силовиків, але в той же час виходять, радіють, співають пісні, один одного вітають на вулицях.

"Все більше людей усвідомлює, в якій могилі стоїть трон Лукашенко, скільки постраждалих, репресованих і загнаних. Навіть ті студенти, які ще рік тому боялися поставити підпис за непровладних кандидатів, сьогодні йдуть на вулиці і будують барикади", – розповіла 23-річна дівчина .

Протести в Білорусі

За її словами, Білорусь "на очах прокидається, стає дійсно незалежною і сміливою". Анастасія додала, що в РУВС, в судах, в ізоляторах тимчасового тримання, в Центрі ізоляції правопорушників ніхто не справляється з потоком затриманих.

"Самі не знають, що їм робити, і списки затриманих оновлюються дуже повільно. Незрозуміло, де шукати людей, багато хто через панікує і благає дати їм інструкцію, де шукати їх близьких. Але інструкції немає", – зазначила Анастасія.

Протести в Білорусі

Як писав OBOZREVATEL раніше, зіткнення в Мінську в третю ніч протестів тривали до третьої години ранку. В результаті частини ОМОН, внутрішніх військ та інших силових структур Білорусі покинули вулиці столиці.