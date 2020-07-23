Обвинуваченого в убивстві Джорджа Флойда поліцейського запідозрили у новому злочині

Колишнього поліцейського Міннеаполіса (США) Дерека Чавена, якого звинувачують у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда, звинуватили в ухилянні від сплати податків.

Як пише BBC, Шовін і його дружина не повідомили владі про доходи на суму близько 38 тисяч доларів. Їм закидають пособництво і підбурювання до подачі неправдивих податкових декларацій, а також їх ненадання.

В цілому колишнє подружжя занизило свій дохід на 464 тисяч доларів в період з 2014 по 2019 роки. У цю суму входить заробіток Шовіна в якості охоронця в клубі. Відзначається, що по ходу розслідування вона може збільшитися.

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