Обвинуваченого в убивстві Джорджа Флойда поліцейського запідозрили у новому злочині
Дерека Чавена запідозрили у новому злочині.
Колишнього поліцейського Міннеаполіса (США) Дерека Чавена, якого звинувачують у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда, звинуватили в ухилянні від сплати податків.
Як пише BBC, Шовін і його дружина не повідомили владі про доходи на суму близько 38 тисяч доларів. Їм закидають пособництво і підбурювання до подачі неправдивих податкових декларацій, а також їх ненадання.
В цілому колишнє подружжя занизило свій дохід на 464 тисяч доларів в період з 2014 по 2019 роки. У цю суму входить заробіток Шовіна в якості охоронця в клубі. Відзначається, що по ходу розслідування вона може збільшитися.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Джордж Флойд помер від відсутності кровотоку в мозок, що було викликано стисненням шиї і спини. Коп, затримуючи чоловіка, придушив його шию коліном.
З'ясувалося, що афроамериканець був заражений коронавірусом.
Смерть Флойда спричинила масштабні протести, які часто переростали в безлади. В результаті загинули щонайменше 13 осіб.
Президент США Дональд Трамп розпорядився розгорнути військові підрозділи в Вашингтоні, щоб припинити безлади.
Колишньому поліцейському Дереку Чавену, який затримував афроамериканця, посилили звинувачення до вбивства другого ступеня.
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