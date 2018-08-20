Обвал мосту в Генуї: названі можливі причини

До руйнування автомобільного мосту Моранді в Генуї міг привести ряд причин, а не тільки обрив вант.

Про це заявив голова інспекційної комісії, створеної Міністерством інфраструктури і транспорту Італії Роберто Феррацці, повідомляє Repubblica.

"Міст спочатку зігнувся, а потім впав. Було кілька факторів, які привели до обвалення шляхопроводу", - сказав він.

За словами Феррацці механізм руйнування моста поки незрозумілий, експерти намагаються визначити, який елемент конструкції зруйнувався першим і спровокував обвал.

Експерт пояснив, що в першу чергу увагу було звернено на поперечні залізобетонні балки, проте версія з обривом вант не виключається.

Також зазначається, що прокуратура ініціювала перевірку крайніх опор моста, які залишилися цілими під час аварії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, крах моста сталося 14 серпня , в результаті чого загинули понад 40 осіб.

За попередньою інформацією, причиною катастрофи могло стати ослаблення несучих конструкцій, хоча очевидці розповідали про попадання блискавки.