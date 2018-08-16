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ПолітикаЕкономіка

Обвал мосту в Генуї: під завалами ще шукають десятки людей

1.4тЧитати новину російською

Під завалами мосту Моранді, який обрушився 14 серпня в італійській Генуї, можуть залишатися від 10 до 20 осіб.

"Ще 10-20 чоловік можуть залишатися зниклими без вести", - заявив прокурор міста Франческо Коцца, повідомляє La Stampa.

За даними влади Лігурії, в результаті обвалення мосту загинули 39 людей, поранені - 16, дев'ять з них - у важкому стані.

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Раніше поліція Італії офіційно підтвердила дані про 38 загиблих.

У той же час губернатор Лігурії Джовані Тоті заявив, що остаточне число загиблих ще може значно зрости.

Як повідомляв OBOZREVATEL, руйнування мосту сталося 14 серпня. Під час обвалу на шляхопроводі знаходилися десятки автомобілів.

Місце
ІталіяГенуя
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