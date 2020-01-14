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15 січня • оновлено в 00:10
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Обстріляли з "Катюші": в Іраку знову атакували військову базу США

1.8т
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У вівторок, 14 січня, в Іраку знову атакували американську військову базу "Таджі" на півночі від Багдада.

За різними даними, в базу потрапили від двох до п'яти ракет "Катюша". Про це повідомляє місцеве видання Alhadath з посиланням на свої джерела.

Попередньо, в пригоді ніхто не постраждав.

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В Іраку знову атакували військову базу США

В Іраку знову атакували військову базу США

replyua.net

Раніше OBOZREVATEL писав, що військова база Балад в Іраку, на якій розташовуються американські військовослужбовці, в неділю, 12 січня, піддалася ракетному удару. Як мінімум 8 мінометних бомб упало на територію.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Ірак
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
И опять вонючих паРРашников там нет!
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