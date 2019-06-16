Обстріл танкерів в Оманській затоці: Ізраїль закликав зупинити Іран

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звинуватив Іран в нападі на танкери в затоці Омана.

Як повідомляє Telegram-канал 360tv, Нетаньяху гнівно висловився і зажадав світове співтовариство зупинити Іран.

"Він назвав це "агресією" і закликав світову спільноту її зупинити, щоб забезпечити свободу судноплавства в міжнародних водах", – йдеться в повідомленні.

Танкер Daily Mail

Відзначимо, між США і Іраном відбулося чергове загострення. За однією з версій, 13 червня невідомі обстріляли на території Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) танкери з нафтою. Два судна встигли поширити сигнал лиха через напад і евакуюватися, після їх обстріляли торпедами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Держдепартаменті США звинуватили в події Іран. На ситуацію миттєво відреагував нафтовий ринок. Якщо до цього вартість чорного золота стрімко знижувалася і досягла п'ятимісячного мінімуму в $ 59 (Brent, за станом на відкриття торгів 13 червня), то відразу після події ціна злетіла майже до $ 62.

У Росії вже заявили, що ситуація в затоці Омана може розхитати основи світової економіки.

Іран же відкидає будь-які звинувачення США про причетність Тегерана до нападів на танкери в затоці Омана.

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