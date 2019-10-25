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25 жовтня • оновлено в 18:27
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"Відвести війська!" США виступили з гучним закликом до Росії

1.2т Читати матеріал російською

США звинуватили Росію в обстрілі співробітників комунального підприємства "Луганськвода" на окупованому Донбасі і закликали її відвести війська згідно з Мінськими домовленостями.

Відповідна заява в п'ятницю, 25 жовтня, з'явилося на сторінці американських дипломатів у Twitter.

"Російська агресія несе відповідальність за поранення двох українських працівників комунального підприємства в Луганській області вчора. Таке насильство щодо цивільних осіб – неприпустиме", – відзначили в посольстві.

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США виступили із закликом до Росії відвести війська

США виступили із закликом до Росії відвести війська

"Ми закликаємо Росію виконати зобов'язання з припинення вогню, відвести свої власні і підконтрольні їй сили, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність України", – додали дипломати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цивільних осіб на підприємстві "Луганськвода" обстріляли проросійські терористи 24 жовтня. Два співробітникb отримали поранення.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
США
Тег
Донбас
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hunt andres
hunt andres
Сшп могут вообще прикрыть свой хавальник. Лучше бы из Сирии своих обосранных вояк скорее вывозили.
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
А потом американцы кинут Украину как кинули курдов
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