Обрана до Конгресу США Вікторія Спартц заявила, що пишається українським корінням

Емігрантка з України Вікторія Спартц, яку обрали до Палати представників Конгресу США, заявила, що пишається своїм корінням.

Як сказала вона в коментарі "Радіо Свобода", саме іммігранти створили Сполучені Штати і поставили на чолі права людини на життя, свободу та процвітання.

"Я пишаюсь тим, що є однією з іммігрантів з чудовим українським коріння, яка представлятиме інтереси жителів Індіани у Палаті представників Конгресу США. Я приїхала до Сполучених Штатів 20 років тому, вмістивши всі свої речі в одну валізу. Важко працювала і не могла навіть уявити, що зрештою працюватиму в Сенаті штату Індіана, а згодом матиму честь потрапити до Конгресу США", – прокоментувала Спартц.

За словами конкресвумен, її історія життя доводить, що гасло про американську мрію досі працює.

"Я з нетерпінням чекаю, коли зможу зробити свій внесок, аби Сполучені Штати стали маяком свободи і надії для людей по всьому світу, а також популяризуватиму вільний ринок і верховенство права в країнах, що потерпають від корупції та утисків. Мої найтепліші побажання українцям", – додала вона.

Нагадаємо, Вікторія Спартц народилася в місті Носівка Чернігівської області. У 2000 році вона переїхала до США, у 2006 році отримала американське громадянство. У 2017 році її обрали до Сенату штату Індіана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Спартц вперше в історії США стала конгресвумен Палати представників від 5 округу штату Індіана. Згідно з підрахунком голосів на виборах 3 листопада, за неї проголосували 50,1% виборців.